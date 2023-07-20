Происшествия

25 минут назад

44-летнего липчанина обвиняют в нападении с ножом на подростка

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#поножовщина #конфликт
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44-летнего липчанина обвиняют в нападении с ножом на подростка

Подросток был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

Советский районный суд Липецка рассмотрит уголовное дело в отношении 44-летнего липчанина, обвиняемого в ранении подростка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, ночью 30 марта этого года пьяный мужчина поссорился с незнакомым 17-летним парнем и нанес ему один удар ножом в туловище.

Подросток был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

Действия обвиняемого были квалифицированы следствием по пункту 3 части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.
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#поножовщина #конфликт
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