В Липецке спасли тонущего подростка — у него свело ногу

На помощь утопающему отправили спасательный катер и вытащили молодого человека из воды.

На пляже в Левобережном районе Липецка вечером 18 июля спасли подростка. Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, cотрудники спасательного поста №2 заметили компанию молодых людей, заплывших за буйки. После предупреждения от спасателей все парни вернулись к берегу, кроме одного. Вскоре молодой человек начал размахивать руками и звать на помощь.



На помощь утопающему тут же отправили спасательный катер и вытащили молодого человека из воды.



Оказалось, что у парня свело мышцу на правой ноге и он уже не мог самостоятельно вернуться на берег. Сойдя на пирс, молодой человек пожаловался на то, что нога еще не до конца отошла после судороги.



Медсестра спасательного поста растерла пострадавшему ногу спиртовыми салфетками и сделала массаж. После этого молодой человек смог передвигаться самостоятельно и отправился домой.



