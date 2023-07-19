Общество

сегодня, 17:31

В Липецке спасли тонущего подростка — у него свело ногу

3 444
#спасатели #УГПСС
1
В Липецке спасли тонущего подростка — у него свело ногу

На помощь утопающему отправили спасательный катер и вытащили молодого человека из воды.

На пляже в Левобережном районе Липецка вечером 18 июля спасли подростка. Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, cотрудники спасательного поста №2 заметили компанию молодых людей, заплывших за буйки. После предупреждения от спасателей все парни вернулись к берегу, кроме одного. Вскоре молодой человек начал размахивать руками и звать на помощь.

На помощь утопающему тут же отправили спасательный катер и вытащили молодого человека из воды.

Оказалось, что у парня свело мышцу на правой ноге и он уже не мог самостоятельно вернуться на берег. Сойдя на пирс, молодой человек пожаловался на то, что нога еще не до конца отошла после судороги.

Медсестра спасательного поста растерла пострадавшему ногу спиртовыми салфетками и сделала массаж. После этого молодой человек смог передвигаться самостоятельно и отправился домой.

3 444
#спасатели #УГПСС
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель Липецка

7 минут назад
Одни купаются,другим запрещают. Не понятно.
ответить

Петр...

сегодня, 17:47
Не верю.
ответить

Интересно

сегодня, 17:45
Так ведь все пляжи закрыты по санитарным нормам. Или нет?
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Вандалы разбили остановку у 41-й школы
#вандализм
5
Вандалы разбили остановку у 41-й школы

24 минуты назад

Общество
За плечами толкнувшего первоклассника учителя – 13 лет работы в системе образования
#школа #конфликт
За плечами толкнувшего первоклассника учителя – 13 лет работы в системе образования

28 минут назад

Общество
«Пятёрочка» раздаст подарки за каждые 600 рублей в чеке
«Пятёрочка» раздаст подарки за каждые 600 рублей в чеке

сегодня, 17:30

Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
#отключение воды
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

сегодня, 16:19

Общество
Из аварийного дома в 9-м микрорайоне выселили ещё четыре семьи
#аварийное жильё #ЖКХ
11
Из аварийного дома в 9-м микрорайоне выселили ещё четыре семьи

сегодня, 15:25

Общество
Липчан на две недели лишили туалета
#ремонт
14
Липчан на две недели лишили туалета

сегодня, 15:01

Общество