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9 минут назад

США готовят санкции в отношении Киргизии из-за помощи РФ

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#санкции #США #Киргизия

Американские дипломаты заподозрили Кыргызстан якобы в поставке в Россию подсанкционных технологических и военных товаров.

США готовят ограничения в отношении Киргизии из-за предполагаемой помощи в обходе санкций, - передает РБК со ссылкой на издание The Washington Post и двух американских чиновников, знакомых с планами администрации президента США Джо Байдена.

По их словам, американские власти могут начать принимать меры уже на этой неделе. Ранее такими мерами были санкции и включение в черный список компаний, - пишет издание.

"Киргизия, хотя и небольшая по сравнению с другими странами, является наглядным примером того, как все факторы одновременно играют роль в создании неприемлемо благоприятной среды для уклонения от санкций", — подчеркивает один из источников.

По их данным, Киргизия поставляет компаниям из РФ товары двойного назначения, в том числе китайские дроны. В феврале и марте киргизские компании якобы закупили "чувствительную" электронику, включая полупроводники и усилители напряжения, у Китая и Южной Кореи, за тот же период из Киргизии в Россию экспортировано почти то же число аналогичной техники, - заявляют источники издания.

Посольство Киргизии в Вашингтоне в ответ на запрос WP заявило, что руководство страны привержено соблюдению международных правил в борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. В заявлении всплеск товарооборота с Москвой частично объясняется усовершенствованиями электронных систем отслеживания потока товаров через границы страны.

Дипмиссия признала случаи нарушения санкций, однако подчеркнула, что критики не приняли во внимание "реальный экономический контекст": Россия и Киргизия входят в ЕАЭС, а более миллиона киргизов работают на российской территории.

США уже вводили ограничения в отношении компаний из стран СНГ за помощь России в обходе санкций. В апреле под рестрикции попали фирмы из Армении и Узбекистана.

Евросоюз в свою очередь пообещал не вводить санкции против стран Центральной Азии за обход ограничений в отношении России.


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#санкции #США #Киргизия

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