Родителям погибшего в СВО командира роты вручили орден Мужества

Как сообщил в своём официальном Telegram-канале глава Домбровского района Анатолий Попов, сегодня вместе с военным комиссаром района Андреем Ниловым он посетил родителей погибшего в СВО Ивана Познякова.

«Иван выбрал профессию защитника Родины. Окончил Московское Высшее общевойсковое командное училище, участвовал в СВО, 24 октября 2022 года Указом Президента РФ награждён орденом Мужества. Старший лейтенант, командир роты 138-й отдельной мотострелковой бригады Иван Позняков геройски погиб 24 февраля этого года при исполнении воинского долга», - отметил Анатолий Попов.

Фото - t.me/anatolypopovdobroe