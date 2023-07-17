сегодня, 20:53
Родителям погибшего в СВО командира роты вручили орден Мужества
Старший лейтенант Иван Поздняков погиб 24 февраля во время боевых действий в ходе спецоперации на Украине, похоронили его 7 марта.
Как сообщил в своём официальном Telegram-канале глава Домбровского района Анатолий Попов, сегодня вместе с военным комиссаром района Андреем Ниловым он посетил родителей погибшего в СВО Ивана Познякова.
«Иван выбрал профессию защитника Родины. Окончил Московское Высшее общевойсковое командное училище, участвовал в СВО, 24 октября 2022 года Указом Президента РФ награждён орденом Мужества. Старший лейтенант, командир роты 138-й отдельной мотострелковой бригады Иван Позняков геройски погиб 24 февраля этого года при исполнении воинского долга», - отметил Анатолий Попов.
Фото - t.me/anatolypopovdobroe