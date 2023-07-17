Общество

сегодня, 20:53

Родителям погибшего в СВО командира роты вручили орден Мужества

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#спецоперация #Украина
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Родителям погибшего в СВО командира роты вручили орден Мужества

Старший лейтенант Иван Поздняков погиб 24 февраля во время боевых действий в ходе спецоперации на Украине, похоронили его 7 марта.

Сегодня родителям погибшего в ходе специальной военной операции Ивана Позднякова вручили Указ Президента РФ Владимира Путина о награждении их сына посмертно орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, сам орден и соответствующее удостоверение. 

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Как сообщил в своём официальном Telegram-канале глава Домбровского района Анатолий Попов, сегодня вместе с военным комиссаром района Андреем Ниловым он посетил родителей погибшего в СВО Ивана Познякова.

«Иван выбрал профессию защитника Родины. Окончил Московское Высшее общевойсковое командное училище, участвовал в СВО, 24 октября 2022 года Указом Президента РФ награждён орденом Мужества. Старший лейтенант, командир роты 138-й отдельной мотострелковой бригады Иван Позняков геройски погиб 24 февраля этого года при исполнении воинского долга», - отметил Анатолий Попов. 

Фото - t.me/anatolypopovdobroe



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#спецоперация #Украина
7
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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
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