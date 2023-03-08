Общество
30 минут назад
В Добровском районе простились с погибшим на Украине земляком
296
Старший лейтенант Иван Поздняков был командиром роты 138-й отдельной мотострелковой бригады.
В Добровском районе простились с погибшим на Украине земляком Иваном Позняковым.
Как сообщил в своём официальном Telegram-канале глава района Анатолий Попов, старший лейтенант Иван Поздняков погиб 24 февраля во время боевых действий в ходе спецоперации на Украине, за заслуги перед Отечеством Иван Поздняков представлен к Ордену Мужества посмертно.
Как уточняет районная газета «Знамя Октября», прощание с военнослужащим состоялось 7 марта в храме Казанской иконы Божией Матери села Доброе, в райцентре его и похоронили.
Старший лейтенант Иван Поздняков был командиром роты 138-й отдельной мотострелковой бригады.
Фото - t.me/anatolypopovdobroe
Как сообщил в своём официальном Telegram-канале глава района Анатолий Попов, старший лейтенант Иван Поздняков погиб 24 февраля во время боевых действий в ходе спецоперации на Украине, за заслуги перед Отечеством Иван Поздняков представлен к Ордену Мужества посмертно.
Как уточняет районная газета «Знамя Октября», прощание с военнослужащим состоялось 7 марта в храме Казанской иконы Божией Матери села Доброе, в райцентре его и похоронили.
Старший лейтенант Иван Поздняков был командиром роты 138-й отдельной мотострелковой бригады.
Фото - t.me/anatolypopovdobroe
296