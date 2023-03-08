Общество

30 минут назад

В Добровском районе простились с погибшим на Украине земляком

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#спецоперация #Украина
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В Добровском районе простились с погибшим на Украине земляком

Старший лейтенант Иван Поздняков был командиром роты 138-й отдельной мотострелковой бригады.

В Добровском районе простились с погибшим на Украине земляком Иваном Позняковым.

Как сообщил в своём официальном Telegram-канале глава района Анатолий Попов, старший лейтенант Иван Поздняков погиб 24 февраля во время боевых действий в ходе спецоперации на Украине, за заслуги перед Отечеством Иван Поздняков представлен к Ордену Мужества посмертно.

Как уточняет районная газета «Знамя Октября», прощание с военнослужащим состоялось 7 марта в храме Казанской иконы Божией Матери села Доброе, в райцентре его и похоронили.

Старший лейтенант Иван Поздняков был командиром роты 138-й отдельной мотострелковой бригады.

Фото - t.me/anatolypopovdobroe
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#спецоперация #Украина
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