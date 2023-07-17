Более 700 тысяч рублей отдали пенсионеры телефонным мошенникам

В Липецке появились очередные жертвы мошенничества. Аферисты использовали классическую схему с, якобы, попавшими в ДТП родственниками

88-летней пенсионерке позвонила лже-следователь полиции, сообщив, что, якобы, ее дочь переходила дорогу в неположенном месте и её сбила машина. В результате столкновения она и водитель автомобиля серьезно пострадали, и теперь им требуется срочная операция. Оплатить все расходы должна была мать виновницы ДТП, иначе родственники девушки, находившейся за рулём, обратятся в суд.



Бабуля собрала вещи в больницу, и положила в сверток 400 тысяч рублей, отдав его «водителю следователя», который специально приехал за деньгами.



Во втором случае 90-летняя бабушка также «спасла» свою внучку, но за 200 тысяч.



А вот 75-летней женщине спасение родственницы в 110 тысяч рублей. Мошенники просили 800, но у липчанке оказалось только 110 тысяч. Аферистов устроила и эта сумма.

