40 минут назад
Более 700 тысяч рублей отдали пенсионеры телефонным мошенникам
В Липецке появились очередные жертвы мошенничества. Аферисты использовали классическую схему с, якобы, попавшими в ДТП родственниками
Бабуля собрала вещи в больницу, и положила в сверток 400 тысяч рублей, отдав его «водителю следователя», который специально приехал за деньгами.
Во втором случае 90-летняя бабушка также «спасла» свою внучку, но за 200 тысяч.
А вот 75-летней женщине спасение родственницы в 110 тысяч рублей. Мошенники просили 800, но у липчанке оказалось только 110 тысяч. Аферистов устроила и эта сумма.
Вася