Происшествия

40 минут назад

Более 700 тысяч рублей отдали пенсионеры телефонным мошенникам

1 129
#мошенничество
1
Более 700 тысяч рублей отдали пенсионеры телефонным мошенникам

В Липецке появились очередные жертвы мошенничества. Аферисты использовали классическую схему с, якобы, попавшими в ДТП родственниками

88-летней пенсионерке позвонила лже-следователь полиции, сообщив, что, якобы, ее дочь переходила дорогу в неположенном месте и её сбила машина. В результате столкновения она и водитель автомобиля серьезно пострадали, и теперь им требуется срочная операция. Оплатить все расходы должна была мать виновницы ДТП, иначе родственники девушки, находившейся за рулём, обратятся в суд.

Бабуля собрала вещи в больницу, и положила в сверток 400 тысяч рублей, отдав его «водителю следователя», который специально приехал за деньгами.

Во втором случае 90-летняя бабушка также «спасла» свою внучку, но за 200 тысяч.

А вот 75-летней женщине спасение родственницы в 110 тысяч рублей. Мошенники просили 800, но у липчанке оказалось только 110 тысяч. Аферистов устроила и эта сумма.
1 129
#мошенничество
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вася

27 минут назад
Пуска наберут тете Саре , так еще должны останутся)
ответить
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

Еще в рубрике

Инвалид несколько раз ударил собутыльника по голове совковой лопатой
#суд #приговор #избиение
7
Инвалид несколько раз ударил собутыльника по голове совковой лопатой

сегодня, 15:48

Происшествия
«Сотрудница пенсионного фонда» поменяла пенсионерке деньги на два «Билета Банка приколов»
#кража #мошенничество
4
«Сотрудница пенсионного фонда» поменяла пенсионерке деньги на два «Билета Банка приколов»

сегодня, 14:45

Происшествия
За полгода в ДТП в Липецкой области погибли 62 человека
#ПДД #нарушение
За полгода в ДТП в Липецкой области погибли 62 человека

сегодня, 13:36

Происшествия
15-летний подросток за рулём «Опеля» съехал в кювет и врезался в дерево
#ДТП #дети
7
15-летний подросток за рулём «Опеля» съехал в кювет и врезался в дерево

сегодня, 11:24

Происшествия
Гибель пешехода под колёсами «Рено» записал видеорегистратор
#ДТП
21
Гибель пешехода под колёсами «Рено» записал видеорегистратор

сегодня, 11:04

Происшествия
Двое мужчин из Орла получили сильные ожоги в гаражном кооперативе в Липецке
#ожог
4
Двое мужчин из Орла получили сильные ожоги в гаражном кооперативе в Липецке

сегодня, 10:51

Происшествия