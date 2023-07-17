Общество

сегодня, 13:24

На улице Терешковой маленький мальчик гулял с двумя неадекватными мужчинами

10 2149
#дети
4

Полиция и органы профилактики уже разбираются в ситуации.

Липчанка по имени Анастасия бросила в соцсетях клич: «Прошу распространить. Полицию по номеру 112 вызывали два раза, никто не приехал, и ребенок до сих пор с двумя неадекватными (вычеркнуто) гуляет по улице. Возможно, «сила интернета» и неравнодушные люди помогут найти маму ребенка и она заберет его домой, ну или как минимум, увидит, как проводит ее сын время с папой!», — сообщила автор видео.

Как рассказала GOROD48 Анастасия, видео было снято 15 июля примерно с 20:00 до 21:00 во дворе одного из домов по улице Терешковой. Мужчины и ребёнок, которому на вид около четырёх лет, примерно полчаса гуляли от подъезда к подъезду. Очевидцы этой прогулки испугались за мальчика и позвонили по номеру 112.

По словам липчанки, предположительно, семья живёт в соседнем доме, и помимо этого мальчика там воспитывается ещё один ребёнок. Папа появляется на улице в таком странном виде регулярно. Очевидцы предполагают, что речь идёт о состоянии наркотического опьянения.

Во время прогулки мальчик несколько раз кричал: «Папа, папа», пытаясь облагоразумить странного отца и его ещё более странного друга. Но мужчинам было не до ребёнка: судя по ролику, они пребывали каждый в своих мирах.

— Сотрудниками полиции при взаимодействии с иными субъектами системы профилактики организована работа по установлению всех обстоятельств, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Видео —  vk.com/pirueta
10 2149
#дети
4

Комментарии (10)

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Джон Ленин

25 минут назад
Гость, да им некогда, они в засаде сидят, закладчиков ловят!!!!
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Гость

37 минут назад
Самое главное тут, что "правоозранительные органы" - не прибыли, не отреагировали. Полорище
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48

48 минут назад
Не дождетесь реагирования! Детей жалко, но видимо мамашку все устраивает, если она подвергает детей смертельной опасности, продолжая жить с таким элементом
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Гость

50 минут назад
С семьёй надо было сначала знакомиться, а потом замуж выходить...
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не-а чё

52 минуты назад
Соседка, %20 семей такие.
ответить

Соседка

59 минут назад
Лишить родительских прав папашу,алимениы все равно платить обязан.Хотя что с нарика возьмешь...Лучше посадить.
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777

сегодня, 13:44
Зачем Бог им детей даёт???
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Лиза

сегодня, 13:42
Ужас! Детей надо забирать от таких "родителей". А самих родителей отправлять на принудительное лечение и желательно, пожизненное, всё равно от таких * толку нет никакого.
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Наталья

сегодня, 13:34
Срочно проверить семью нужно, дети в опасности с такими родителями. Мать по всей видимости тоже либо употребляет наркотические средства , либо не адекватная. Спасибо людям, кто это заметил и позвонил куда нужно. Видно, что эти двое в состоянии сильного наркотического опьянения. Бедные дети,
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в Липе власти нет

сегодня, 13:34
бедный ребёнок заложник у наркоманов
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