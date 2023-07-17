Общество
сегодня, 13:24
На улице Терешковой маленький мальчик гулял с двумя неадекватными мужчинами
Полиция и органы профилактики уже разбираются в ситуации.
Липчанка по имени Анастасия бросила в соцсетях клич: «Прошу распространить. Полицию по номеру 112 вызывали два раза, никто не приехал, и ребенок до сих пор с двумя неадекватными (вычеркнуто) гуляет по улице. Возможно, «сила интернета» и неравнодушные люди помогут найти маму ребенка и она заберет его домой, ну или как минимум, увидит, как проводит ее сын время с папой!», — сообщила автор видео.
Как рассказала GOROD48 Анастасия, видео было снято 15 июля примерно с 20:00 до 21:00 во дворе одного из домов по улице Терешковой. Мужчины и ребёнок, которому на вид около четырёх лет, примерно полчаса гуляли от подъезда к подъезду. Очевидцы этой прогулки испугались за мальчика и позвонили по номеру 112.
По словам липчанки, предположительно, семья живёт в соседнем доме, и помимо этого мальчика там воспитывается ещё один ребёнок. Папа появляется на улице в таком странном виде регулярно. Очевидцы предполагают, что речь идёт о состоянии наркотического опьянения.
Во время прогулки мальчик несколько раз кричал: «Папа, папа», пытаясь облагоразумить странного отца и его ещё более странного друга. Но мужчинам было не до ребёнка: судя по ролику, они пребывали каждый в своих мирах.
— Сотрудниками полиции при взаимодействии с иными субъектами системы профилактики организована работа по установлению всех обстоятельств, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Видео — vk.com/pirueta
Как рассказала GOROD48 Анастасия, видео было снято 15 июля примерно с 20:00 до 21:00 во дворе одного из домов по улице Терешковой. Мужчины и ребёнок, которому на вид около четырёх лет, примерно полчаса гуляли от подъезда к подъезду. Очевидцы этой прогулки испугались за мальчика и позвонили по номеру 112.
По словам липчанки, предположительно, семья живёт в соседнем доме, и помимо этого мальчика там воспитывается ещё один ребёнок. Папа появляется на улице в таком странном виде регулярно. Очевидцы предполагают, что речь идёт о состоянии наркотического опьянения.
Во время прогулки мальчик несколько раз кричал: «Папа, папа», пытаясь облагоразумить странного отца и его ещё более странного друга. Но мужчинам было не до ребёнка: судя по ролику, они пребывали каждый в своих мирах.
— Сотрудниками полиции при взаимодействии с иными субъектами системы профилактики организована работа по установлению всех обстоятельств, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Видео — vk.com/pirueta
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