Общество

51 минуту назад

Колесницу с возничим отправили на покраску

226
#театр #колесница #ремонт
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Колесницу с возничим отправили на покраску

Ее цвет обещают не менять.

Скульптуру Аполлона на колеснице, которая располагается на стене рядом с театром драмы имени Льва Толстого, отправили на покраску. Ее цвет менять не планируется, уточнили в театре. А основу, на которой располагается скульптура, сделают в один цвет с фасадом здания. Эти работы изначально предполагалось провести во время ремонта театра.



Напомним, скульптуру реставрировали 10 лет назад во время предыдущего ремонта театра. Стена, на которой находятся кони с возницей имеет еще и утилитарное значение — она закрывает вентиляционную шахту. В 2013 году стена опасно накренилась и ее восстанавливали.



Ремонт театра, который начался в этом году, планируется закончить к началу осени.
226
#театр #колесница #ремонт
2

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