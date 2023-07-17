Общество
51 минуту назад
Колесницу с возничим отправили на покраску
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Ее цвет обещают не менять.
Скульптуру Аполлона на колеснице, которая располагается на стене рядом с театром драмы имени Льва Толстого, отправили на покраску. Ее цвет менять не планируется, уточнили в театре. А основу, на которой располагается скульптура, сделают в один цвет с фасадом здания. Эти работы изначально предполагалось провести во время ремонта театра.
Напомним, скульптуру реставрировали 10 лет назад во время предыдущего ремонта театра. Стена, на которой находятся кони с возницей имеет еще и утилитарное значение — она закрывает вентиляционную шахту. В 2013 году стена опасно накренилась и ее восстанавливали.
Ремонт театра, который начался в этом году, планируется закончить к началу осени.
Напомним, скульптуру реставрировали 10 лет назад во время предыдущего ремонта театра. Стена, на которой находятся кони с возницей имеет еще и утилитарное значение — она закрывает вентиляционную шахту. В 2013 году стена опасно накренилась и ее восстанавливали.
Ремонт театра, который начался в этом году, планируется закончить к началу осени.
226