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сегодня, 12:05

В Липецк со дня на день вернут ещё одного мобилизованного многодетного отца

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#мобилизация #спецоперация
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В Липецк со дня на день вернут ещё одного мобилизованного многодетного отца

Демобилизации отца троих детей жена добивалась с мая.

В минувшую пятницу был подписан приказ о демобилизации ещё одного многодетного отца из Липецка.

Как рассказали GOROD48 в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области, у мужчины трое детей: шести, восьми и десяти лет. Один ходит в детский сад, двое — ученики начальных классов.

Мужчина был мобилизован на вполне законных основаниях в самом начале частичной мобилизации: ещё до того, как Минобороны расширило критерии отсрочки, освободив от службы отцов с тремя детьми. А по закону о мобилизации отсрочку предоставляют не всем многодетным отцам — а только тем, у кого есть четверо детей в возрасте до 16 лет или трое детей и жена, беременная четвертым ребенком на сроке от 22 недель.

Липчанин получил тяжёлое осколочное ранение, проходил лечение в госпитале. Семья была уверена: после такого ранения мужчину демобилизуют, но этого не произошло. Из госпиталя бойца снова отправили в зону проведения спецоперации.

Поэтому с мая жена стала добиваться демобилизации мужа по критерию многодетности. Кроме того, сильно заболел отец мобилизованного, а у самого мужчины начались осложнения после ранения.

И вот 14 июля был подписан приказ о демобилизации, но пока военнослужащий сдаёт дела и оружие. Он ещё находится «за ленточкой», но его прибытия в Липецк ждут со дня на день.
1 692
#мобилизация #спецоперация
3

Комментарии (1)

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Ну

сегодня, 12:10
дай Бог чтобы всё получилось.
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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
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