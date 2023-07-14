Происшествия

сегодня, 14:45

Выезд на встречную полосу записал видеорегистратор

12 1460
#ПДД #нарушение
2

Полиция изучит видео.

В редакцию GOROD48 обратился водитель, ставший накануне очевидцем нарушения правил дорожного движения. По его словам, 13 июля около 18:50 на спуске от стоматологического центра на Циолковского (по улице Неделина) водитель автомобиля «БМВ» выехал на полосу встречного движения. Нарушение записал видеорегистратор.

— Сотрудниками полиции будет изучено видео. В действиях водителя усматриваются признаки нарушения по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Будет проведена проверка. Действиям водителя будет дана соответствующая правовая оценка. Так же организован комплекс мер по установлению личности водителя, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
12 1460
#ПДД #нарушение
2

Комментарии (12)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Он на бмв

5 минут назад
Ему можно
ответить

Автохам

8 минут назад
Теперь теперь мы знаем кто написал 4 млн доносов.
ответить

Гость

36 минут назад
Баба нюра, учи правила, регистратор ехал в своей полосе, у бмв помеха справа
ответить

Баба Нюра

42 минуты назад
А ни кто не обратил внимания, что помеху создал водитель с видеорегистратором, водитель БМВ ехал в полосе, у "оператора" препятствие в виде бордюров, он должен был пропустить поток.
ответить

Алес

54 минуты назад
Все Правильно сделал
ответить

й

59 минут назад
Сплошная там.
ответить

Киавод

59 минут назад
Ну и чё? Настучал, легче стало?
ответить

Почему

сегодня, 15:11
Как на иномарке,так от него прёт душком.
ответить

Кузькин отец

сегодня, 15:00
Скорее всего этот "одарённый" с "БМВ" головного мозга съезжал с кругового движения с внутренней полосы, что также является грубым нарушением ПДД.
ответить

Липчанин

сегодня, 14:56
Молодец. Побольше таких, может только так остаётся победить все хамло на дорогах
ответить
Еще комментарии
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

Еще в рубрике

За шесть дней оштрафовали 230 пешеходов
#ПДД #нарушение
За шесть дней оштрафовали 230 пешеходов

8 минут назад

Происшествия
Грязинец поджёг автомобиль сестры
#пожар #поджог
Грязинец поджёг автомобиль сестры

23 минуты назад

Происшествия
Ельчанин нашёл деньги на полу в магазине – ему грозит до пяти лет лишения свободы
#кража
8
Ельчанин нашёл деньги на полу в магазине – ему грозит до пяти лет лишения свободы

42 минуты назад

Происшествия
Дело об ударе ножом в спину дошло до суда
#поножовщина #конфликт
1
Дело об ударе ножом в спину дошло до суда

сегодня, 15:08

Происшествия
Главный бухгалтер фирмы присвоил более 2,5 миллиона рублей
#присвоение
1
Главный бухгалтер фирмы присвоил более 2,5 миллиона рублей

сегодня, 14:58

Происшествия
Грязинец перевёл мошенникам 984 000 рублей — его убедили поддельной повесткой
#мошенничество
3
Грязинец перевёл мошенникам 984 000 рублей — его убедили поддельной повесткой

сегодня, 14:33

Происшествия