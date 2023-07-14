Выезд на встречную полосу записал видеорегистратор

Полиция изучит видео.

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В редакцию GOROD48 обратился водитель, ставший накануне очевидцем нарушения правил дорожного движения. По его словам, 13 июля около 18:50 на спуске от стоматологического центра на Циолковского (по улице Неделина) водитель автомобиля «БМВ» выехал на полосу встречного движения. Нарушение записал видеорегистратор.



— Сотрудниками полиции будет изучено видео. В действиях водителя усматриваются признаки нарушения по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Будет проведена проверка. Действиям водителя будет дана соответствующая правовая оценка. Так же организован комплекс мер по установлению личности водителя, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.