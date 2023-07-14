Фонд «Милосердие» благоустроит липецкие дворы до неузнаваемости

На улице Стаханова вчера показали, как можно улучшить и облагородить придомовую территорию.

Возле дома №8а на улице Стаханова в Липецке вчера было шумно, многолюдно и повсюду раздавался детский смех. В торжественной обстановке здесь открывали детский игровой комплекс: теперь у местных малышей появилось место, где можно и порезвиться, и заняться спортом.

Реконструкция территории и возведение игровых площадок, качелей, турников прошло в рамках проекта по комплексному благоустройству дворов «БлагоДворительность», который финансирует благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие».

На открытие собрались высокие гости, в том числе – председатель липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай, она же – депутат по местному избирательному округу.



Евгения Фрай



- В Липецке самые главные – это дети! – уверенно заявила Евгения Фрай. – Чтобы мы, взрослые, не делали, это всё ради них. Поэтому благоустраивать территорию мы начали с городка для малышей. Надеюсь, они это оценят.







Раньше это место на улице Стаханова пустовало. Здесь стояли несколько стареньких лавочек и территория была залита бетоном, который со временем потрескался, превратился в битый камень и представлял угрозу здоровью.

Тогда за дело и взялся фонд «Милосердие». По словам Евгении Фрай, самым трудным было добиться согласование проекта в различных инстанциях.

- Здесь же густонаселённый микрорайон, под землей проходят коммуникации ресурсоснабжающих организаций, - говорит депутат, - Приходилось вносить изменения в проект, двигая площадки и игровые зоны с точностью до метра, чтобы никому не помешать. В итоге – мы победили, проект был согласован на всех уровнях, само строительство заняло лишь пару месяцев.







Зато теперь для ребятишек тут есть всё необходимое: можно скатиться с горки, почувствовать себя отважным капитаном у штурвала, покачаться на качелях и т.д. Чуть дальше расположен комплекс турников, который будет интересен и малышам, и тем, кто постарше.

- Хочу сказать спасибо фонду «Милосердие» за заботу о наших детях, - попросила передать местная жительница и мама троих ребятишек Елена Соколова, - Наконец-то им будет, где поиграть, да и отпустить на улицу можно со спокойной душой. Детский комплекс расположен прямо под окнами, дети не потеряются из вида.







10-летний Назар Крутиков занимается плаванием по соседству в бассейне «Лидер». Его особенно обрадовали турники.

- Пловец должен быть сильным и выносливым, - считает юный спортсмен, - Теперь в двух шагах от моего дома появился спортивный комплекс, где я могу заниматься дополнительно, а значит – скоро улучшу и свои результаты в бассейне.



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А затем парни показали мастер-класс



На улице Стаханова построили не только детский горок, но и обновили урны, провели дополнительное озеленение, поставили новые фонари. Территория в буквальном смысле заиграла новыми красками.

Исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова отметила, что озеленением, установкой новых лавочек, песочниц, спортивных тренажёров фонд занимается не первый год.



Яна Шафоростова



- Теперь мы переходим от точечного к комплексному благоустройству наших микрорайонов. Мы уверены, что жители поддержат нас, чтобы совместными усилиями сделать наши дворы еще более удобными и красивыми, - говорит Яна Шафоростова, - В этом году еще рассчитываем завершить проект на улице Бунина. Придворовые территории там изменятся до неузнаваемости: установят оригинальные детские игровые комплексы, современное освещение, новые пешеходные дорожки, удобные лавочки. Обязательно пройдет дополнительное озеленение двора. Жить в Липецке, благодаря совместным усилиям фонда, НЛМК и общественников станет ещё комфортнее!



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