Общество

сегодня, 10:25

«Руслан-1» оштрафовали на 44,6 миллиона рублей

9 1746
#УФАС #Руслан-1
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«Руслан-1» оштрафовали на 44,6 миллиона рублей

Кассация подтвердила законность штрафа ФАС в размере 44,6 миллиона рублей за антиконкурентный сговор.

ООО «ТК «Руслан-1» всё же заплатит штраф в 44,6 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, ещё в октябре 2021 года служба признала строительную компанию нарушившей закон о защите конкуренции и наложила на нее штраф в 44,6 миллиона рублей за то, что ООО «ТК «Руслан-1» заключило ограничивающее конкуренцию соглашение с управлением дорог и транспорта Липецкой области и ОКУ «Липецкавтодор» в рамках проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в Липецкой области.

Начальная цена контракта составила 305 миллионов рублей. Часть средств на выполнение ремонтных работ была выделена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

ООО «ТК «Руслан-1» обжаловало в суде постановление УФАС. Суд первой инстанции снизил размер штрафа с 44,6 до 7,4 миллиона рублей. Это решение поддержал и суд апелляционной инстанции.

ФАС России в сою очередь обратилась в суд с кассационной жалобой.

Арбитражный суд Московского округа отметил, что антиконкурентные сговоры являются самыми серьезными нарушениями антимонопольного законодательства, а их заключение приводит к ограничению доступа на рынок и подрывает основы рыночной экономики, приводя к потере средств бюджета. Кроме того, ухудшение текущего финансового положения компании-нарушителя не может снижать ее ответственность за предшествующее незаконное поведение.

В результате суд признал законным постановление ФАС России о наложении административного штрафа в первоначальном размере 44,6 миллиона рублей, отменив решение и постановление нижестоящих судов.

9 1746
#УФАС #Руслан-1
4

Комментарии (9)

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питание городов

31 минуту назад
Может асфальта слишком много и поэтому лужи?
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Естественный отбор

56 минут назад
Придется им отбивать штраф в 44 мульта. Интересно-качество и слой асфальта уменьшаться или нет?
ответить

1

сегодня, 11:28
Викторм, ага, сели))) к себе за стол в кабинет)))
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ЮВП

сегодня, 11:21
А почему недавнее разрушение дорог прошло без торгов ? Тоже нарушение антимонопольного законодательства. Русланчики сделали бы глубже и шире. Фиг закопаешь.
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Липчанин

сегодня, 11:20
Изначально было понятно что контора фуфло!
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цирк

сегодня, 11:16
странно, но фас работает там ,где выгодно им, а кто ж будет зачищать все остальное ,например избир. комиссию-ваня ветров-142 проц
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Викторм

сегодня, 11:07
Я не понял, а из чиновников кто-нибудь сел?
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Витек

сегодня, 11:01
й, и не уберут. В нашем городе ей присвоят статус национального достояния и включат в маршрут экскурсий на день города. Просто это проще. И площадь Победы переименуют в площадь У лужи.
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й

сегодня, 10:52
Лужу на Проспекте так и не убрали?
ответить
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