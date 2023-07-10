Общество
сегодня, 10:25
«Руслан-1» оштрафовали на 44,6 миллиона рублей
Кассация подтвердила законность штрафа ФАС в размере 44,6 миллиона рублей за антиконкурентный сговор.
ООО «ТК «Руслан-1» всё же заплатит штраф в 44,6 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, ещё в октябре 2021 года служба признала строительную компанию нарушившей закон о защите конкуренции и наложила на нее штраф в 44,6 миллиона рублей за то, что ООО «ТК «Руслан-1» заключило ограничивающее конкуренцию соглашение с управлением дорог и транспорта Липецкой области и ОКУ «Липецкавтодор» в рамках проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в Липецкой области.
Начальная цена контракта составила 305 миллионов рублей. Часть средств на выполнение ремонтных работ была выделена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
ООО «ТК «Руслан-1» обжаловало в суде постановление УФАС. Суд первой инстанции снизил размер штрафа с 44,6 до 7,4 миллиона рублей. Это решение поддержал и суд апелляционной инстанции.
ФАС России в сою очередь обратилась в суд с кассационной жалобой.
Арбитражный суд Московского округа отметил, что антиконкурентные сговоры являются самыми серьезными нарушениями антимонопольного законодательства, а их заключение приводит к ограничению доступа на рынок и подрывает основы рыночной экономики, приводя к потере средств бюджета. Кроме того, ухудшение текущего финансового положения компании-нарушителя не может снижать ее ответственность за предшествующее незаконное поведение.
В результате суд признал законным постановление ФАС России о наложении административного штрафа в первоначальном размере 44,6 миллиона рублей, отменив решение и постановление нижестоящих судов.
Начальная цена контракта составила 305 миллионов рублей. Часть средств на выполнение ремонтных работ была выделена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
ООО «ТК «Руслан-1» обжаловало в суде постановление УФАС. Суд первой инстанции снизил размер штрафа с 44,6 до 7,4 миллиона рублей. Это решение поддержал и суд апелляционной инстанции.
ФАС России в сою очередь обратилась в суд с кассационной жалобой.
Арбитражный суд Московского округа отметил, что антиконкурентные сговоры являются самыми серьезными нарушениями антимонопольного законодательства, а их заключение приводит к ограничению доступа на рынок и подрывает основы рыночной экономики, приводя к потере средств бюджета. Кроме того, ухудшение текущего финансового положения компании-нарушителя не может снижать ее ответственность за предшествующее незаконное поведение.
В результате суд признал законным постановление ФАС России о наложении административного штрафа в первоначальном размере 44,6 миллиона рублей, отменив решение и постановление нижестоящих судов.
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