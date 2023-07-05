Происшествия

сегодня, 12:38

Липчанин забаррикадировался в квартире и напугал соседей неадекватным поведением

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#угроза взрыва #
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Сегодня в 4 часа утра на улицу Московской прибыли наряды всех служб быстрого реагирования- медики, газовщики, полицейские.

В эти службы обратились жильцы пятиэтажного дома, обеспокоенные странным поведением соседа, которые забаррикадировался в своей квартире, кричал что-то бессвязное и шумел. Некоторым показалось, что он грозится взорвать дом.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские обеспечили медикам доступ к буйному мужчине, и препроводили его в карету «скорой помощи».

По словам соседей мужчины, ранее в его поведении замечались странности.
7 1356
#угроза взрыва #
2

Комментарии (7)

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коля

14 минут назад
так любого можно заластать и в психушку .у меня так дядьку в 80 в армии забрали в плеху .ляпнул что то про власть.там и помер.
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Андрей

18 минут назад
дааа,странности... в районе ул Терешковойтоже всегда какие то странные люди,алкаши, а через дорогу дети и нет ни одного сотрудника полиции. Почему?
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Город 48

28 минут назад
Не смешно
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Суперлуние

28 минут назад
Мои происки!
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Буквоед

29 минут назад
Машины у скорой уже лет сто,забудьте про карету!Любят наши борзописцы старые штампы!
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И что же дальше?

47 минут назад
Теперь его этапируют в плехановскую ЛОПНБ?
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Созерцатель

50 минут назад
Наш человек. За все хорошее, против всего плохого!
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
42
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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