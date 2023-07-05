Происшествия
сегодня, 12:38
Липчанин забаррикадировался в квартире и напугал соседей неадекватным поведением
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Сегодня в 4 часа утра на улицу Московской прибыли наряды всех служб быстрого реагирования- медики, газовщики, полицейские.
В эти службы обратились жильцы пятиэтажного дома, обеспокоенные странным поведением соседа, которые забаррикадировался в своей квартире, кричал что-то бессвязное и шумел. Некоторым показалось, что он грозится взорвать дом.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские обеспечили медикам доступ к буйному мужчине, и препроводили его в карету «скорой помощи».
По словам соседей мужчины, ранее в его поведении замечались странности.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские обеспечили медикам доступ к буйному мужчине, и препроводили его в карету «скорой помощи».
По словам соседей мужчины, ранее в его поведении замечались странности.
7 1356
коля
Андрей
Город 48
Суперлуние
Буквоед
И что же дальше?
Созерцатель