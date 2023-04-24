Происшествия

35 минут назад

30-летний житель Ростовской области приехал в Липецк обманывать стариков

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#мошенничество

Курьер мошенников забрал у пожилой липчанки полмиллиона рублей.

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Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Липецку задержан курьер мошенников, забравший 500 000 рублей пожилой женщины. Липчанку мошенники обманули по схеме «ваш родственник попал в беду»: ей позвонили на домашний телефон с рассказом о дочери, которая стала виновницей дорожной аварии. Пенсионерка выполнила все условия звонившего, и передала курьеру у подъезда своего дома посыльному все свои сбережения.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность участника мошеннической схемы. Им оказался 30-летний житель Ростовской области. Он целенаправленно прибыл в Липецк для работы курьером. Указания и адреса, по которым нужно было забрать деньги, задержанный получал от куратора. Полученные финансы курьер должен был передать «работодателю» в Ростовской области.  Похищенные деньги изъяты и возвращены потерпевшей, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают иных участников преступной схемы. 
263
#мошенничество

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