В мире

50 минут назад

Иран стал полноправным членом ШОС

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#Иран #ШОС

На заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было принято решение о предоставлении Ирану полноправного членства в организации.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 4 июля 2023 года официально объявила о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения, решение об этом было принято на 23-м саммите организации под председательством Индии, - передает ТАСС.

Иран стал девятым членом межгосударственного объединения. В сентябре прошлого года на саммите ШОС в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях вступления в организацию.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан.
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#Иран #ШОС

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