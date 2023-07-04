50 минут назад
Иран стал полноправным членом ШОС
На заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было принято решение о предоставлении Ирану полноправного членства в организации.
Иран стал девятым членом межгосударственного объединения. В сентябре прошлого года на саммите ШОС в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях вступления в организацию.
ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан.