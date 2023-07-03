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Липецкая вечЁрка: новые трамваи, найденное на берегу пруда тело и благоустройство военного городка
Сегодня, 3 июля, стало известно, что в Липецк везут новые трамваи, на берегу пруда нашли тело без вести пропавшего мужчины, и GOROD48 погулял по военному городку, который так долго обещали благоустроить.
Предположительно, вагоны привезут в Липецк 5 июля. Концессионер — компания «Мовиста регионы» заключила договор на поставку 46 новых трамваев с АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод», к концу года Липецк должен получить 28 из них.
— Трамваи надо восстановить обязательно. Пробки уже достали. Гулевский чуть не убил его окончательно. В результате стоят и автомобили, и автобусы. С работы десять километров добираешься два часа, — написал Сергей.
— Надо готовиться к торжественной встрече. Встречать будем с оркестром, почетным караулом. В былые времена пассажирский транспорт обновлялся постоянно и никто на это не обращал внимания. А теперь — это огромное событие. Да, — добавил Я это видел.
— Страшные, может быть, поярче расцветку, приятней бы смотрелись, — написал свое мнение 111.
Накануне на берегу пруда Кирпичка в районе улицы Доватора был найден мертвый мужчина. Им оказался 40-летний житель Липецка Алексей Искеев, которого родственники искали с конца июня.
Видимых следов насильственной смерти на теле обнаружено не было, тем не менее СК все равно проведет доследственную проверку обстоятельств его смерти. Когда Алексей в последний раз зашел на свою страницу «ВКонтакте» он и установил статус из четырехстишия Омара Хайяма:
«Разрушить легче, чем построить.
Οбидеть проще, чем простить.
И врать всегда удобней, чем поверить.
Α оттолкнуть намного проще, чем любить».
— Может у него тоже сердце болело. — предположил Андрей.
— Жаль парня! Я выросла в 15 микрорайоне, всё детство провела на этой Кирпичке, купаться туда ходили всё лето семьями, — написала Юля.
А поиски 34-летнего Ивана Коваленко, который 22 июня ушел на рыбалку и не вернулся, продолжаются.
В декабре прошлого года министерство обороны наконец-то передало военный городок мэрии Липецка. А в мае этого года на въезде в городок снесли КПП, и пока на этом его благоустройство закончилось. GOROD48 прошелся по новой городской территории, посмотрев, в чем она нуждается в первую очередь. Вдруг выяснилось, что на месте краснокирпичной бани, которую муниципалитет продал за 30 миллионов рублей, планируется построить две высотки.
— Зато как громко кричали, что порядка нет в в Городке, так как не нам принадлежит, ну вот теперь всё вам принадлежит и что?! Уже и шею ломали, и ноги ломали, осталось плитой нависшей прибить кого-нибудь или под машину попасть, так как создали ещё более опасную ситуацию на дороге чем было, — считает Гость.
— Помнится губернатор говорил про баню, восстановить и пусть останется баней, хорошая тема. Что ж… занавес, тушите свет, — написал o4evidec
А в Нижнем парке затеяли ремонт и чистку фонтана «Липа» к Дню города. Закончить работу МАУК Культурные пространства Липецка» собирается уже к концу недели.
Вы, конечно, уже знаете, что в Липецке началось повторное отключение горячей воды. Если кто не в курсе, то график можно посмотреть здесь.
В областной ожоговый центр сегодня госпитализировали 41-летнего данковчанина, который обварился из-за отключения воды. Он нагрел полную кастрюлю, и когда нес ее в ванную, опрокинул кипяток на себя. Как результат — ожог 31% тела.
Обратите внимание, с 6 по 12 июля закрывается проезд на улицу Нестерова со стороны улицы Гагарина. Компания «Квадра» будет капитально ремонтировать теплосети. Проезд к домам, расположенным в зоне проведения работ, обещают обеспечить.
Завтра днем в Липецке будет по-летнему жарко. Синоптики прогнозируют до +28 градусов.
Фото: ukvz.ru
Алёнка
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