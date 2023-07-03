41-летний мужчина опрокинул на себя кастрюлю с горячей водой — у него ожоги 31% тела

А на пенсионерке от газовой плиты вспыхнул халат.

В областной ожоговый центр сегодня госпитализирован с сильными ожогами 41-летний житель Данкова. Дома у мужчины отключили горячую воду, он нагрел кастрюлю кипятка, и, когда нес кастрюлю в ванную, случайно опрокинул воду на себя.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у пациента ожоги 31% тела. У мужчины сильно обожжены туловище, руки, ноги, промежность.



А на 85-летней жительнице села Введенка Липецкого района от газовой плиты загорелся халат. Пенсионерка получила ожоги более 30% тела.



Медики просят жителей региона соблюдать осторожность при обращении с огнём и горячими жидкостями в быту.