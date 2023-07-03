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сегодня, 13:03

К Дню города чистят «Липу»

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#фонтан #благоустройство
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К Дню города чистят «Липу»

Фонтан в Нижнем парке должен засиять чистой к концу этой недели.

В Нижнем парке закрыт фонтан «Липа». Как сообщили GOROD48 в мэрии, фонтан закрыт на капитальную чистку.



— Мы проводим капитальную чистку фонтана, приводим его в порядок ко дню города и помимо этого проводим ремонт и прочистку всех технических электрических составляющих (насосов и т.д), — рассказали в пресс-службе мэрии.

Ремонт проводит МАУК «Культурные пространства Липецка». Фонтан обещают запустить уже в ближайшую пятницу.

Фонтан «Липа» смонтирован осенью 2013 года, и стал 13-м фонтаном города. «Липа» прославилась тем, что замерзла во время тестовых запусков — в конце ноября 2013 года резко похолодало. Обошелся фонтан городу в семь миллионов рублей.
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#фонтан #благоустройство
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