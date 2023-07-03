На берегу пруда в Липецке нашли тело пропавшего без вести мужчины

Родственники 40-летнего Алексея Искеева заявили о его исчезновении 30 июня, но уже 2 июля мужчину нашли мертвым на Кирпичке.

Вчера днем на берегу пруда Кирпичка в районе улицы Доватора был найден мертвый мужчина. Им оказался 40-летний житель Липецка Алексей Искеев.



— На теле не было видимых следов насильственной смерти. СО по Октябрьском округу Липецка СУ СК России по Липецкой области начата доследственная проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.



Как стало известно GOROD48, 30 июня родственники мужчины обратились в полицию с заявлением о его розыске. С этого дня Искеев стал считаться без вести пропавшим. В последний раз на свои страницы в соцсети он входил вечером 27 июня, и установил статус из четырехстишия Омара Хайяма:



«Pазрушить легче, чем поcтроить.



Οбидеть проще, чем проcтить.



И врать вcегда удобней, чем поверить.



Α оттолкнуть намного проще, чем любить».



фото: соцсети Алексея Искеева

