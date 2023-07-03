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На берегу пруда в Липецке нашли тело пропавшего без вести мужчины
Родственники 40-летнего Алексея Искеева заявили о его исчезновении 30 июня, но уже 2 июля мужчину нашли мертвым на Кирпичке.
— На теле не было видимых следов насильственной смерти. СО по Октябрьском округу Липецка СУ СК России по Липецкой области начата доследственная проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.
Как стало известно GOROD48, 30 июня родственники мужчины обратились в полицию с заявлением о его розыске. С этого дня Искеев стал считаться без вести пропавшим. В последний раз на свои страницы в соцсети он входил вечером 27 июня, и установил статус из четырехстишия Омара Хайяма:
«Pазрушить легче, чем поcтроить.
Οбидеть проще, чем проcтить.
И врать вcегда удобней, чем поверить.
Α оттолкнуть намного проще, чем любить».
мнение народа
Вот так,
липчанин
читатель
Андрей
всяко
Мимо проходил