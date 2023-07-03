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На берегу пруда в Липецке нашли тело пропавшего без вести мужчины

7 2482
#пропавший без вести
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На берегу пруда в Липецке нашли тело пропавшего без вести мужчины

Родственники 40-летнего Алексея Искеева заявили о его исчезновении 30 июня, но уже 2 июля мужчину нашли мертвым на Кирпичке.

Вчера днем на берегу пруда Кирпичка в районе улицы Доватора был найден мертвый мужчина. Им оказался 40-летний житель Липецка Алексей Искеев.

— На теле не было видимых следов насильственной смерти. СО по Октябрьском округу Липецка СУ СК России по Липецкой области начата доследственная проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.

Как стало известно GOROD48, 30 июня родственники мужчины обратились в полицию с заявлением о его розыске. С этого дня Искеев стал считаться без вести пропавшим. В последний раз на свои страницы в соцсети он входил вечером 27 июня, и установил статус из четырехстишия Омара Хайяма:

«Pазрушить легче, чем поcтроить.

Οбидеть проще, чем проcтить. 

И врать вcегда удобней, чем поверить.

Α оттолкнуть намного проще, чем любить».

фото: соцсети Алексея Искеева

7 2482
#пропавший без вести
4

Комментарии (7)

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мнение народа

11 минут назад
Человек умер, а вы насмехаетесь.. Нелюди вы!
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Вот так,

15 минут назад
Вообще то пруд в районе ул. Папина.
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липчанин

19 минут назад
он родился в год кабана и наверное не смог пережить расставание с тигрицей
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читатель

22 минуты назад
Это не первый случай, когда находят человека без следов насильственной смерти ! Почему не пишут от чего умер ? Ведь читатель начинает прокручивать свои мысли в голове и в итоге начинает выдавать свои фантазии за действительность! Хотелось бы,верить , что причиной его смерти стал оторвавшийся тромб , но лично я подозреваю , о существовании нового маньяка , который ходит с инсулиновым шприцом и вкалывает своей жертве препарат для усыпления собак ! следы от укола не заметны и препарата достаточно одной капли ! Возможно я ошибаюсь , извините !
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Андрей

29 минут назад
может у него тоже сердце болело
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всяко

45 минут назад
бывает
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Мимо проходил

сегодня, 14:35
Есенин блин
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
42
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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