Проезд на улицу Нестерова закрывается на шесть дней

С 6 по 12 июля закрывается проезд на улицу Нестерова со стороны улицы Гагарина. Как сообщвает администрация Липецка, в эти дни АО «Квадра» проведет капитальный ремонт теплосетей.



«Проезд к жилым домам и хозяйствующим субъектам, расположенным в зоне проведения работ будет обеспечен. Просим заранее выбирать пути объезда», — предупреждает мэрия.

