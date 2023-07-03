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сегодня, 09:55

Проезд на улицу Нестерова закрывается на шесть дней

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#дорожное движение #ремонтные работы
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Проезд на улицу Нестерова закрывается на шесть дней
С 6 по 12 июля закрывается проезд на улицу Нестерова со стороны улицы Гагарина. Как сообщвает администрация Липецка, в эти дни АО «Квадра» проведет капитальный ремонт теплосетей.  

«Проезд к жилым домам и хозяйствующим субъектам, расположенным в зоне проведения работ будет обеспечен. Просим заранее выбирать пути объезда», — предупреждает мэрия.
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#дорожное движение #ремонтные работы
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