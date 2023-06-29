Происшествия

56 минут назад

34-летний липчанин неделю назад ушёл на рыбалку и пропал

6 1508
#пропавшие без вести #рыбалка
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34-летний липчанин неделю назад ушёл на рыбалку и пропал

Родственники просят помочь в поиске.

22 июня около 18:00 в Липецке ушёл на рыбалку и пропал 32-летний Иван Коваленко.

В редакцию GOROD48 обратился брат пропавшего мужчины Александр. По его словам, Иван Коваленко третий день находился в отпуске и исчез. 

— Вечером в СНТ Дачный-1 мой брат отправился на рыбалку на лодке на Юшинский затон, с тех пор его местонахождение неизвестно. МЧС ведут поисковые работы на воде, которые пока не дали результатов. У семьи остаётся надежда на то, что Ваня жив, и, возможно, ему именно сейчас нужна помощь! Если кто-то располагает какой-либо информацией, которая может помочь найти Ваню, просим сообщить нам! Также мы просим всех неравнодушных людей, которые знают Ивана и его семью лично, помочь в поисках на суше, — обращается к липчанам Александр.

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Супруга пропавшего Евгения Коваленко также обратилась в полицию. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицией организован розыск без вести пропавшего мужчины. На месте его исчезновения были обнаружены резиновая лодка — она находилась в водоёме и снасти. 
6 1508
#пропавшие без вести #рыбалка
3

Комментарии (6)

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Город 48

15 минут назад
1, не смешно
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подводное течение

21 минуту назад
Нужно экскаватором перекапать все вьезды на "Юшинский затон" , а в частности вьезд на "Перемычку " , так как на своих ногах много продуктов не принесешь ,загадили все вокруг , а неравнодушные люди за ними мусор убирают !
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Джон Ленин

23 минуты назад
Новолипецкий отдел полиции расформировали лет 15 назад!!!
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Ленка

26 минут назад
Он что, серьги в ушах носит ? Как мои подружки прям.
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Троль

36 минут назад
Ну бросит лодку , снастья и уйти он врядли мог....
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1

37 минут назад
Акула съела.
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
29
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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