34-летний липчанин неделю назад ушёл на рыбалку и пропал

Родственники просят помочь в поиске.

22 июня около 18:00 в Липецке ушёл на рыбалку и пропал 32-летний Иван Коваленко.В редакцию GOROD48 обратился брат пропавшего мужчины Александр. По его словам, Иван Коваленко третий день находился в отпуске и исчез.— Вечером в СНТ Дачный-1 мой брат отправился на рыбалку на лодке на Юшинский затон, с тех пор его местонахождение неизвестно. МЧС ведут поисковые работы на воде, которые пока не дали результатов. У семьи остаётся надежда на то, что Ваня жив, и, возможно, ему именно сейчас нужна помощь! Если кто-то располагает какой-либо информацией, которая может помочь найти Ваню, просим сообщить нам! Также мы просим всех неравнодушных людей, которые знают Ивана и его семью лично, помочь в поисках на суше, — обращается к липчанам Александр.Супруга пропавшего Евгения Коваленко также обратилась в полицию. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицией организован розыск без вести пропавшего мужчины. На месте его исчезновения были обнаружены резиновая лодка — она находилась в водоёме и снасти.