Погода в Липецке

сегодня, 17:02

В Липецкую область пришла жара: воздух прогреется до +29

6 448
#жара
1
В Липецкую область пришла жара: воздух прогреется до +29

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 июля - 20-21 градусов тепла, что в рамках климатической нормы, 5 и 6 июля – 21-23 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Ночью температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, днем — от +24 до +29. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.

День 4 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году –7 градусов тепла.
6 448
#жара
1

Комментарии (6)

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Гость

5 минут назад
Гостья, приезжайте к нам в Мурманск,согреетесь!
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Алкан лтз

54 минуты назад
Уррраааа товарищи ураааааа
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Мужик с Липецка

сегодня, 17:27
Лия, не нравится жара - переезжай в Якутск...
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Лия

сегодня, 17:19
Всё, что угодно, только не жара! Май, июнь была шикарная погода!
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Любитель прохлады

сегодня, 17:11
Вот интересно, в чем пришла жара?! В ботинках, в кедах или в шлепанцах?
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Гостья

сегодня, 17:10
Жару пока не видим,видим духоту и непомерную влажность.Ночи холодные,так что лето можно назвать холодным.А через месяц возможно повторение мая.
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