В Липецкую область пришла жара: воздух прогреется до +29

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 июля - 20-21 градусов тепла, что в рамках климатической нормы, 5 и 6 июля – 21-23 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Ночью температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, днем — от +24 до +29.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.



День 4 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году –7 градусов тепла.

