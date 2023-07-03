сегодня, 17:02
В Липецкую область пришла жара: воздух прогреется до +29
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 июля - 20-21 градусов тепла, что в рамках климатической нормы, 5 и 6 июля – 21-23 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.
День 4 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году –7 градусов тепла.
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30.06.2023 17:36Погода в Липецке
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