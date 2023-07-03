Военный городок: ямы на дорогах, долгострои Минобороны, обилие сухостоя и один заезд для машин

Жители района, который с начала года стал полноправной частью Липецка, желают его скорого благоустройства.

В конце декабря Минобороны РФ передало территорию и гражданскую инфраструктуру военного городка (кроме пары административных зданий авиацентра и нескольких военных общежитий) администрации Липецка. Первое, что сделала мэрия — снесла заброшенный КПП со стороны улицы Терешковой и засыпала его место щебнем. На этом все благоустройство военного городка, о котором столько говорилось ранее, пока и закончилось.GOROD48 решил обойти этот небольшой район, еще недавно отгороженный от остального Липецка сплошным забором с часовыми, вместе с офицером запаса, депутатом горсовета Андреем Захаровым. Место встречи мы выбрали как раз тот самый снесенный КПП.— Жители городка надеялись, что после передачи его Липецку, увидят быстрое движение к благоустройству, но оно почему-то сразу же забуксовало, — говорит Андрей Захаров.По словам Андрея Захарова, теперь те, кто заходит в Военный городок со стороны улице Терешковой и выходит из него играют в «русскую рулетку» — они легко могут попасть под колеса автомобилей, ведь вынуждены ходить по дороге, которая остается единственным сюда проездом.Весной мэрия выделила на преображение Военного городка 2,4 млн рублей. На эти деньги выполнен ямочный ремонт основной дороги по улице Игнатьева, демонтировано здание КПП. Почему работы встали, Андрей Захаров точно не знает. Ему сказали, что подорожали стройматериалы, а потому пока строители остановились: не расширили въезд в жилой массив со стороны «Ростелекома» и не обустроили пешеходную зону. Зато на улице Игнатьева появились знаки, регламентирующие парковку по четным и нечетным дням. Так как местное население в своем большинстве — военные авиаторы и отставники, они тут же стали парковаться по предписанному правилу. Это позволило МБУ «Управление благоустройства Липецка» очистить дорогу от многолетних залежей грязи. «Мы увидели, что со стороны нашего гаражного кооператива, оказывается, есть бордюры!» — говорит Андрей Захаров.К сожалению, проект благоустройства не включил в себя демонтаж бетонного забора, который установлен по другую сторону от снесенного КПП, отделяя здание «Ростелекома» от дома № 31 по улице Терешковой. Две секции забора уже опасно накренились.— Вот до этой трансформаторной подстанции от бывшего КПП — метров 40-50. Почему бы не убрать старый забор? По проекту, который мне показали, должны убрать только две секции. А эти, косые и кривые, выходит, оставят? — на этих словах из пролома забора у трансформаторной подстанции вышли двое мальчишек. — Меня в городской администрации вроде и слышат, но никакой обратной реакции я не вижу.Вдоль улицы Игнатьева мы доходим до руин исторического здания, кирпичной бани. Здание муниципалитет уже продал с торгов за 30 миллионов рублей. Рядом с полуразрушенной баней видим нескольких мужчин с бумагами и папками. Среди них Андрей Захаров узнает гендиректора УК «Парус» и УК «Капитал» Бориса Мамонова. Тот говорит, что будет переносить по требованию собственника бани контейнерную плошадку ближе к дому №37/1 по улице Терешковой. Оказывается, на месте краснокирпичных руин владелец земельного участка намеревается построить две жилые высотки.— У меня два вопроса: выдержат ли при подключении к этим новостройкам выросшую нагрузку существующие коммуникации, и где будут парковать машины новоселы? — говорит депутат.К дому №37/1 и стоящему впритык к нему дому №37 Андрей Захаров привел нас для того, чтобы показать убитую внутриквартальную дорогу. Кто приведет такие подъезды к домам в должный вид? Управляющие компании или муниципалитет?Ответа на этот вопрос Андрей Захаров пока не получил и опасается, что жителям Военного городка придется платить за новый асфальт во дворах. В администрации же Липецка говорят, что Верховный суд РФ уже поставил точку в таких вопросах, вменив в обязанность «управляшкам» заниматься всем благоустройством придомовых территорий, включая заботы о дорогах, детских и спортивных площадках, озеленении за счет взимаемого с жильцов платежа за содержание общего имущества МКД.Двор у дома №37, кстати, обустроен благодаря инициативам его жителя Константина Заболотного который еще при мэре Гулевском умудрился каким-то чудом поучаствовать в муниципальной программе «Липецкий дворик» и на полученный грант наделать всяких инсталляций, начиная от огромного стула аля-Ералаш и заканчивая мини-колодцем, над которым покачивается на цепочке ведерко размером со стакан.— Лет 7-8 все стоит. Правда, ветшает со временем, но пока что выглядит пристойно, — подчеркивает депутат старания жителей дома поддерживать порядок.Множество проблем позволят решить действующая вот уже второй год программа «Мой двор» с однопроцентным софинансированием бюджетных затрат жильцами многоэтажек. Беда в том, что на каждый из 36 избирательных округов в этом году мэрия выделила по пять миллионов рублей, и этих средств хватит на преображение двух дворов максимум.В эту программу попали дома № 19 и № 163 по улице Военный городок. Двором в их случае можно назвать старый парк, который разместился как раз между домами. И Андрей Захаров считает, что пяти миллионов хватит разве на то, чтобы спилить несколько десятков старых, в обхват, засохших ясеней, погубленных насекомыми-вредителями. Девушка Виктория, которая выгуливала в этих «зарослях Бабы Яги» (так парк называют люди) таксу, говорит, что вечером тут реально страшно.Опасливо ходит под развесистыми старыми деревьями, половина из которых уже мертвы, и начальник Дома офицеров Сергей Бедринский. Сергей, которого в глаза называют министром культуры Военного городка, говорит, что первоочередной проблемой района являются засохшие ясени, тополя и липы:— Ветки над головой такие, что слона убьют! Привести все надо хотя бы в полубожеский вид! Потом окосить бурьян, в котором и взрослого человека не видно. Начать хотя с этого!А к заброшенному строению рембазы и трем долгостроям-многоэтажкам в Военном городке привыкли настолько, что уже не считают их проблемой. Тем более, что в эти здания уже не попасть — наглухо забиты входы и окна первого этажа рембазы, где несколько лет назад получила тяжелые травмы девочка, а недостроенные многоэтажки окружены заборами.Их охранники уверяют, что растаскивать почти готовое жилье теперь невозможно (в прошлом году из них выгребали сантехнику, батареи отопления, двери и окна): подъезды заколочены и специально обмазаны солидолом, чтобы никто и не пытался соваться в многоэтажные коробки. Но решение судьбы многоэтажек Минобороны оставило за собой и, кажется, Сергею Шойгу сейчас не до липецких объектов замороженного строительства.Местный бетонный Ленин с присущим ему прищуром ехидно смотрит из бурьяна еще на один местный долгострой: храм в честь иконы Божией Матери «Благодатное небо», который начали возводить еще в 2015 году.— В 16-м году мы построили цоколь храма. Потом стали поднимать колонны и выгонять стены. За пять лет вышли на отметку в девять метров. Сейчас мы находимся на отметке в 18,7 метра — начинаем выводить окна. Нам нужно подняться еще на пять метров и тогда мы будем строить купол опять же из кирпича, — рассказывает нам прораб Владимир Руденко.Семь лет назад Руденко построил на военном аэродроме топливо-заправочный комплекс и начал строить этот храм. Прораб жалуется на отсутствие финансирования. Говорит, что смета строительства была обсчитана в 2015 году, и что с тех пор кирпич, цемент и песок выросли в цене более чем на треть. «Нужны всего 8,5 миллиона на то, чтобы к весне достроить купол. Губернатор обещал помочь деньгами, когда провожали предыдущего начальника авиацентра Сушкова в августе прошлого года». А потом будут нужны деньги на строительство трех крылец, отделочные работы, внутренние и наружные — вся кирпичная кладка уйдет под шубу:— Еще одна беда — в Липецке нет каменщиков для строительства храма. Специалистов раз-два и обчелся. Тут работали шесть-семь бригад, но я их быстро выгонял: они могли выводить только прямые углы, делать стены в коттеджах и многоэтажках. Тут у меня остались два каменщика, которые могут делать дело.Но хуже всего обстоят дела на тех участках, которые за собой оставило Минобороны. Территория у нескольких общежитий — грязь и лужи. А одно из штабных зданий между недостроенным храмом и жилым домом облупилось настолько, что обнажился кирпич.