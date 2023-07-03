Общество

13 минут назад

В Липецке по второму кругу начинают отключения горячей воды

133
#горячая вода #отключение
1
В Липецке по второму кругу начинают отключения горячей воды

С 3 по 16 июля будет прекращено горячее водоснабжение улиц и районов, запитанных от котельных «Привокзальная», «Угловая» и «Семашко».

С сегодняшнего дня липецкий филиал «Квадры» начинает повторные гидравлические испытания тепловых сетей. Горячую воду отключат в центре Липецка, где жилфонд запитан от котельных «Привокзальная», «Угловая» и «Семашко». Под отключения попадут районы Военного городка, Опытной станции, микрорайоны №№ 1, 2 (часть), 4 (часть), 5а, 7, «Звездный».

Дальнейшая последовательность отключений от источников будет полностью аналогична первому этапу. Позже будут отключены котельные «Депутатская», «Октябрьская», «Льва Толстого», «Липецкая ТЭЦ-2», котельные «Юго-Западная» и «Северо-Западная».

Полный график работ – с адресами и сроками – опубликован на сайте компании.

Напомним, что в этом году первый этап гидравлических испытаний начался 17 апреля. На этом этапе на сетях «Квадры» и МУП «Липецктеплосеть» был выявлен 551 порыв.
133
#горячая вода #отключение
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
41
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

Сегодня в Липецке: Луна станет «кровавой», на что копит деньги молодёжь и как списать пени за ЖКХ
#Сегодня в Липецке
4
Сегодня в Липецке: Луна станет «кровавой», на что копит деньги молодёжь и как списать пени за ЖКХ

сегодня, 07:00

Общество
В районах Дачного и Новолипецка отключат холодную воду
#отключение воды
В районах Дачного и Новолипецка отключат холодную воду

вчера, 16:17

Общество
Спасатели разослали предупреждение о грозе
#гроза #предупреждение
4
Спасатели разослали предупреждение о грозе

вчера, 16:15

Общество
Липчане пожаловались депутату Госдумы на дорогой «борщевой набор»
#рост цен #борщевой набор
36
Липчане пожаловались депутату Госдумы на дорогой «борщевой набор»

вчера, 15:40

Общество
В Добровском районе начали восстанавливать голландскую мельницу
#мельница #реконструкция #туризм
26
В Добровском районе начали восстанавливать голландскую мельницу

вчера, 13:57

Общество
Итоги недели: цены
#цены #дороже/дешевле
23
Итоги недели: цены

вчера, 11:08

Общество