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В Липецке по второму кругу начинают отключения горячей воды
С 3 по 16 июля будет прекращено горячее водоснабжение улиц и районов, запитанных от котельных «Привокзальная», «Угловая» и «Семашко».
Дальнейшая последовательность отключений от источников будет полностью аналогична первому этапу. Позже будут отключены котельные «Депутатская», «Октябрьская», «Льва Толстого», «Липецкая ТЭЦ-2», котельные «Юго-Западная» и «Северо-Западная».
Полный график работ – с адресами и сроками – опубликован на сайте компании.
Напомним, что в этом году первый этап гидравлических испытаний начался 17 апреля. На этом этапе на сетях «Квадры» и МУП «Липецктеплосеть» был выявлен 551 порыв.