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сегодня, 09:19

В Липецк везут новые трамваи

18 1764
#трамваи #концессия
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Два вагона модели 71-628-02 везут на тягачах из Челябинской области.

В соцсетях появились фотографии тягачей с трамваями, которые отправились в Липецк из трамвайного завода города Усть-Катав Челябинской области.



Тягачам предстоит проехать около 1500 километров. Почти сутки они уже в пути.

Поставка трамваев в Липецк осуществляется в рамках концессионного соглашения, которое мэрия Липецка заключила с ООО «Мовиста регионы». По договору компания в течение двух лет купит 46 новых трамваев. 28 из них город получит в этом году.

Также компания-концессионер обещает заменить в Липецке 40,8 км трамвайных путей, построить новую ветку протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова. Замена путей уже ведется.

«Основа трамвайного вагона модели 71-628 – инновационная тележка, позволяющая реализовать низкий уровень пола по всей площади пассажирского салона. Конструкционная скорость трамвая – 75 км/ч. Его масса – 22 тонны. Полная вместимость – 170 человек. номинальная - 119. Сидячих мест - 32», — говорится на сайте Усть-Катавского вагоностроительного завода.
18 1764
#трамваи #концессия
3

Комментарии (18)

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Оллля

5 минут назад
А зарплату водителям оставят так же, по плану? отработаешь месяц, а плана нет и зарплаты нет, печалька
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тема для размышления

15 минут назад
Читатель, вас уже цвет морской волны не устраивает. На всех не угодишь- в Крыму , вообще, трамваи в цветах российского флага.
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тема для размышления

23 минуты назад
Архимед, это есть воздушное метро!!! На эскалаторе в торговых центрах катайтесь, а трамвай, типа, электричка.
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Интересно?

27 минут назад
Что Евгения Юрьевна и Игорь Артомонов думают на счет окраски поставляемых трамваев?
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местный

32 минуты назад
отремонтировали бы рельсы, новые трамваи рассыпятся на таких рельсах
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Читатель

33 минуты назад
В Таганроге красавцы а у нас как всегда не ужели нельзя было заказать красивую расцветку хотя бы в цветах Липецка Сини-Желтые хотя красные выглядили бы еще эффектней но этой сероты в городе и так предостаточно.
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Лека

35 минут назад
Придёт время, когда начнут вкладывать в инфраструктуру троллейбусного парка. Развитие подобного вида транспорта было понятно очень давно, кроме близоруких руководителей.
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Чирчикянин

37 минут назад
Теперь-то как в Москвабаде будем кататься на таких красавцах
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Гость

38 минут назад
Придёт время, когда вновь будут вкладываться в инфраструктуру троллейбусного парка и закупку новых троллейбусов.
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111

39 минут назад
Страшные,может быть по ярче расцветку приятней бы смотоелись.
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