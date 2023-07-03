В Липецк везут новые трамваи

Два вагона модели 71-628-02 везут на тягачах из Челябинской области.

В соцсетях появились фотографии тягачей с трамваями, которые отправились в Липецк из трамвайного завода города Усть-Катав Челябинской области.Тягачам предстоит проехать около 1500 километров. Почти сутки они уже в пути.Поставка трамваев в Липецк осуществляется в рамках концессионного соглашения, которое мэрия Липецка заключила с ООО «Мовиста регионы». По договору компания в течение двух лет купит 46 новых трамваев. 28 из них город получит в этом году.Также компания-концессионер обещает заменить в Липецке 40,8 км трамвайных путей, построить новую ветку протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова. Замена путей уже ведется.«Основа трамвайного вагона модели 71-628 – инновационная тележка, позволяющая реализовать низкий уровень пола по всей площади пассажирского салона. Конструкционная скорость трамвая – 75 км/ч. Его масса – 22 тонны. Полная вместимость – 170 человек. номинальная - 119. Сидячих мест - 32», — говорится на сайте Усть-Катавского вагоностроительного завода.