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28 минут назад
Во Франции задержано свыше 3 тысяч человек в ходе беспорядков
МВД Франции сообщило, что полиция задержала 3200 человек за последние три дня беспорядков.
Во Франции задержали 3 200 человек в течение последних трех дней, когда страну охватили массовые беспорядки, - сообщает МВД Франции.
Как заявил глава ведомства Жеральд Дарманен, это "беспрецедентный" случай, он отметил, что полиция работала в "тяжелых условиях" и что нужно быть "жесткими" в отношении хулиганов, - передает РИА Новости.
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни опасается, что беспорядки и массовые протесты, которые продолжаются уже шестой день во Франции, могут распространиться на другие страны Европы, и призывает этого не допустить, - передает Lenta.ru.
Антонио Таяни призвал не допустить распространения беспорядков "как масляного пятна" на Бельгию и Швейцарию, где, впрочем, уже произошли столкновения с полицией: демонстранты вдохновились событиями во Франции. Кроме того, протесты начались на карибских территориях Франции.
По его словам, зачинщиков погромов "следует изолировать". По его мнению, в этих протестах есть даже элемент манипуляции.
Беспорядки во Франции начались после того, как стало известно о гибели 17-летнего подростка, который был застрелен полицией. Юноша погиб утром 27 июня. По версии прокуратуры, двое полицейских на мотоциклах заметили двигавшийся с большой скоростью по выделенной автобусной полосе Mercedes-Benz. Они решили проверить документы водителя, когда зажегся красный сигнал светофора, но тот не остановился.
Полиция начала преследовать машину; когда та остановилась, один из офицеров навел на водителя пистолет, а второй попытался заставить его выйти из автомобиля. Вместо этого подросток нажал на газ, полицейский выстрелил и попал ему в грудь, а машина, проехав десять метров, врезалась в рекламную мачту. Скорая прибыла на место инцидента, но подросток умер.
Вскоре оказалось, что погибший — простой разносчик пиццы, игрок-любитель в регби и сын матери-одиночки. Поступок офицеров оправдывали нежеланием водителя подчиниться.
Однако сразу после произошедшего в сети появилось снятое очевидцем видео, из которого следует, что ни одному, ни другому полицейскому не угрожала прямая опасность.
Правоохранители находились на обочине слева от автомобиля, который едва ли мог их задеть. Между тем из составленного патрулем по горячим следам рапорта следовало, что водитель пытался задавить полицейских, а те лишь защищались.
Похороны 17-летнего подростка прошли 1 июля в Нантере. Позднее бабушка убитого призвала погромщиков прекратить насилие. Она также заявила, что выступает против нападений на полицейских, и добавила, что последнее слово будет за правосудием.
По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Как заявил глава ведомства Жеральд Дарманен, это "беспрецедентный" случай, он отметил, что полиция работала в "тяжелых условиях" и что нужно быть "жесткими" в отношении хулиганов, - передает РИА Новости.
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни опасается, что беспорядки и массовые протесты, которые продолжаются уже шестой день во Франции, могут распространиться на другие страны Европы, и призывает этого не допустить, - передает Lenta.ru.
Антонио Таяни призвал не допустить распространения беспорядков "как масляного пятна" на Бельгию и Швейцарию, где, впрочем, уже произошли столкновения с полицией: демонстранты вдохновились событиями во Франции. Кроме того, протесты начались на карибских территориях Франции.
По его словам, зачинщиков погромов "следует изолировать". По его мнению, в этих протестах есть даже элемент манипуляции.
Беспорядки во Франции начались после того, как стало известно о гибели 17-летнего подростка, который был застрелен полицией. Юноша погиб утром 27 июня. По версии прокуратуры, двое полицейских на мотоциклах заметили двигавшийся с большой скоростью по выделенной автобусной полосе Mercedes-Benz. Они решили проверить документы водителя, когда зажегся красный сигнал светофора, но тот не остановился.
Полиция начала преследовать машину; когда та остановилась, один из офицеров навел на водителя пистолет, а второй попытался заставить его выйти из автомобиля. Вместо этого подросток нажал на газ, полицейский выстрелил и попал ему в грудь, а машина, проехав десять метров, врезалась в рекламную мачту. Скорая прибыла на место инцидента, но подросток умер.
Вскоре оказалось, что погибший — простой разносчик пиццы, игрок-любитель в регби и сын матери-одиночки. Поступок офицеров оправдывали нежеланием водителя подчиниться.
Однако сразу после произошедшего в сети появилось снятое очевидцем видео, из которого следует, что ни одному, ни другому полицейскому не угрожала прямая опасность.
Правоохранители находились на обочине слева от автомобиля, который едва ли мог их задеть. Между тем из составленного патрулем по горячим следам рапорта следовало, что водитель пытался задавить полицейских, а те лишь защищались.
Похороны 17-летнего подростка прошли 1 июля в Нантере. Позднее бабушка убитого призвала погромщиков прекратить насилие. Она также заявила, что выступает против нападений на полицейских, и добавила, что последнее слово будет за правосудием.
По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.