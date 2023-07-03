Происшествия

сегодня, 10:59

При столкновении двух автомобилей в Грязях пострадали трое детей

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#ДТП
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При столкновении двух автомобилей в Грязях пострадали трое детей

Полицейские уточнили данные о пострадавших

Во  вчерашней аварии на улице Дубовая Роща в Грязях пострадали пять человек, включая троих детей.


Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c с места столкновения госпитализированы пассажиры автомобиля «Санг Йонг» - двое 10-летних 6-летний мальчик, и 60-летняя женщина. Травмы получили водитель «Ниссана».

Автомобили «Ниссан» и «Санг Йонг» столкнулись на улице Дубовая Роща в Грязях.

— По предварительным данным, водитель «Ниссана», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил на перекрестке неравнозначных дорог преимущество «Санг Йонгу», двигавшемуся по главной дороге, — рассказали GOROD48 о причинах аварии в полиции.
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#ДТП
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