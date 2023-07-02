Происшествия
21 минуту назад
В столкновении двух машин в Грязях пострадали несколько человек
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Сегодня в Грязях, в районе СХТ произошла серьезная авария – столкновение «Nissan» и «SsangYong».
- Около 18:50 у дома 12б по улице Дубовая Роща произошло столкновение автомобилей «Nissan» и «SsangYong». На данный момент известно, что в результате ДТП пострадали 28-летний пассажир и 41-летняя водитель «SsangYong». Количество пострадавших уточняется. Предварительной причиной ДТП стало непредоставление преимущества в движении одним из участников. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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