В столкновении двух машин в Грязях пострадали несколько человек

Сегодня в Грязях, в районе СХТ произошла серьезная авария – столкновение «Nissan» и «SsangYong».

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- Около 18:50 у дома 12б по улице Дубовая Роща произошло столкновение автомобилей «Nissan» и «SsangYong». На данный момент известно, что в результате ДТП пострадали 28-летний пассажир и 41-летняя водитель «SsangYong». Количество пострадавших уточняется. Предварительной причиной ДТП стало непредоставление преимущества в движении одним из участников. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



