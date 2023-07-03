Происшествия

сегодня, 09:35

Два жилых дома горели в Липецкой области

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#МЧС #пожар
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Два жилых дома горели в Липецкой области

За выходные дни пожарные выезжали на возгорания 13 раз.

Треть жилого дома сгорела в селе Конь-Колодезь Хлевенского района 2 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В этот же день загорелась крыша жилого дома в селе Буховое Чаплыгинского района, общая площадь возгорания составила три квадратных метра. В поселке Маяк Елецкого района сгорели три тонны зерна и надворная постройка.

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1 июля в липецком СНТ «Монтажник» сгорел садовый домик. А уже ночью 3 июля в селе Становое сгорела деревянная баня, но пожарные успели отстоять надворную постройку.
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#МЧС #пожар
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Комментарии (1)

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Трубочист

сегодня, 09:48
Не забывайте проверять тягу и чистить отопительное оборудование от пожароопасных отложений!
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