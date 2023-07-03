Два жилых дома горели в Липецкой области

За выходные дни пожарные выезжали на возгорания 13 раз.

Треть жилого дома сгорела в селе Конь-Колодезь Хлевенского района 2 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В этот же день загорелась крыша жилого дома в селе Буховое Чаплыгинского района, общая площадь возгорания составила три квадратных метра. В поселке Маяк Елецкого района сгорели три тонны зерна и надворная постройка.1 июля в липецком СНТ «Монтажник» сгорел садовый домик. А уже ночью 3 июля в селе Становое сгорела деревянная баня, но пожарные успели отстоять надворную постройку.