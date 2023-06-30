Общество

57 минут назад

Мобилизованного отца двоих детей вернули домой: мать перестала заниматься воспитанием сыновей

7 1696
#мобилизация #спецоперация
3
Мобилизованного отца двоих детей вернули домой: мать перестала заниматься воспитанием сыновей

Мужчина был мобилизован осенью прошлого года.

Благодаря вмешательству уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области Юрия Тарана вернули домой ещё одного мобилизованного отца.

У мужчины двое сыновей в возрасте до пяти лет. После того, как мужа мобилизовали, мать мальчиков «пустилась во все тяжкие»: начала выпивать и полностью перестала заниматься воспитанием детей.

Сейчас женщина ограничена в родительских правах. Но и такая мера не изменила ее поведения, не вернула в семью. Фактически дети остались без законного представителя, поэтому отца удалось вернуть из зоны СВО.

«Теперь перед мужчиной, который с осени 2022 года выполнял боевые задачи, еще одна святая родительская обязанность — воспитать сыновей. В многомесячной работе по возвращению мужчины были задействованы различные структуры. Огромную роль сыграли бабушка и дедушка детей. Хоть все было непросто, но право детей жить и воспитываться в семье — соблюдено!», — отмечает Юрий Таран в своём Telegram-канале.
7 1696
#мобилизация #спецоперация
3

Комментарии (7)

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Васёк

17 минут назад
Респект жене. Молодец баба.
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Хаха

27 минут назад
Ловите, бабоньки, лайфхак, как вернуть мужика с СВО)
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Патриот

40 минут назад
Баба молодец. Крепкая семья
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Молодец

43 минуты назад
Побег не удался)))
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Неравнодушный

46 минут назад
Это случайно не с Лебедянского района,если так то специально разыграный спектакль
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Бабушка

47 минут назад
Слава Богу, что дети остались в семье! Надеемся папа воспитает достойных сыновей. Божьих благословений этой семье.
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Соседка

49 минут назад
Размазываю слезы умиления!Молодец,баба,смогла мужика вернуть!
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
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