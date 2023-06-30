Мобилизованного отца двоих детей вернули домой: мать перестала заниматься воспитанием сыновей

Мужчина был мобилизован осенью прошлого года.

Благодаря вмешательству уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области Юрия Тарана вернули домой ещё одного мобилизованного отца.



У мужчины двое сыновей в возрасте до пяти лет. После того, как мужа мобилизовали, мать мальчиков «пустилась во все тяжкие»: начала выпивать и полностью перестала заниматься воспитанием детей.



Сейчас женщина ограничена в родительских правах. Но и такая мера не изменила ее поведения, не вернула в семью. Фактически дети остались без законного представителя, поэтому отца удалось вернуть из зоны СВО.



«Теперь перед мужчиной, который с осени 2022 года выполнял боевые задачи, еще одна святая родительская обязанность — воспитать сыновей. В многомесячной работе по возвращению мужчины были задействованы различные структуры. Огромную роль сыграли бабушка и дедушка детей. Хоть все было непросто, но право детей жить и воспитываться в семье — соблюдено!», — отмечает Юрий Таран в своём Telegram-канале.