Происшествия

сегодня, 09:25

В Липецке возбуждены уголовные дела по факту двух ДТП с участием подростков

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#ДТП
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В Липецке возбуждены уголовные дела по факту двух ДТП с участием подростков

Дети получили серьёзные травмы.

В Липецке возбуждены уголовные дела по факту двух ДТП с участием подростков.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 18 июня примерно в 15:50 на улице Сырской 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» на регулируемом пешеходном переходе сбил 12-летнего подростка.

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А 20 июня около 16:30 в районе дома №14 по проспекту Победы 66-летний водитель автомобиля «Нива» с бил 14-летнего подростка, передвигавшегося на самокате.

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Оба подростка получили серьёзные травмы. Их здоровью был причинён тяжкий вред.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальная санкция этой статьи — до двух лет лишения свободы.
1 865
#ДТП
1

Комментарии (1)

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Ссёлки

сегодня, 09:58
А родителей,за ненадлежащее воспитание,когда будете штрафовать?По накупят им мотоциклы,лишь бы слиняли с дому.А чем и как ребятишки занимаются,никого из родителей не волнует.13-14 лет,они пиво,вино хлещут,как взрослые.
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