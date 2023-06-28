Происшествия
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В Липецке возбуждены уголовные дела по факту двух ДТП с участием подростков
Дети получили серьёзные травмы.
В Липецке возбуждены уголовные дела по факту двух ДТП с участием подростков.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 18 июня примерно в 15:50 на улице Сырской 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» на регулируемом пешеходном переходе сбил 12-летнего подростка.
А 20 июня около 16:30 в районе дома №14 по проспекту Победы 66-летний водитель автомобиля «Нива» с бил 14-летнего подростка, передвигавшегося на самокате.
Оба подростка получили серьёзные травмы. Их здоровью был причинён тяжкий вред.
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальная санкция этой статьи — до двух лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 18 июня примерно в 15:50 на улице Сырской 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» на регулируемом пешеходном переходе сбил 12-летнего подростка.
А 20 июня около 16:30 в районе дома №14 по проспекту Победы 66-летний водитель автомобиля «Нива» с бил 14-летнего подростка, передвигавшегося на самокате.
Оба подростка получили серьёзные травмы. Их здоровью был причинён тяжкий вред.
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальная санкция этой статьи — до двух лет лишения свободы.
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