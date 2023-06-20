Происшествия

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15-летний самокатчик попал под «Ниву» на пешеходном переходе

12 833
#авария #ДТП
15-летний самокатчик попал под «Ниву» на пешеходном переходе

Мальчик доставлен в больницу.

Вечером 20 июня на регулируемом пешеходном переходе у пересечения проспекта Победы и улицы Юных Натуралистов под автомобиль «Нива» попал 15-летний мальчик, передвигавшийся на самокате.

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— Подросток госпитализирован с травмами, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.


Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области

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#авария #ДТП

Комментарии (12)

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Семён

8 минут назад
Леха, ++++5!!! А малолетнему - УРОК!
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Кузькин отец

10 минут назад
Отсутствует важная информация. То, что на регулируемом пешеходном переходе - это понятно. Но на какой сигнал светофора для пешеходов неудачно пытался пересечь проезжую часть подросток? Да и при разрешающем (зелёном) сигнале светофора для пешеходов нужно было спешиться.
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Чиновник

10 минут назад
Пора увеличивать бизнес по прокату самокатов.
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Qwerty

11 минут назад
Водителю подать в суд. И пусть родители платят за повреждённый авто.
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+

12 минут назад
Прежде, чем покупать детям самокаты, велосипеды, мопеды..., дорогие родители, заставьте своих чад выучить (и выучите сами) ПДД!
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Гость

16 минут назад
От этих самокатов стало опасно по тротуарам ходить. Мчатся на них не глядя на бешенной скорости.
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Василий

22 минуты назад
Там не самокат, а велосипед! Ну и город 48))
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Да уж

26 минут назад
Заживёт как на собаке.Выздоравливай малыш и где наша непропадала.Совершенствуй свой навык,теперь можно и под Камаз.
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Электросамокаты ЗЛО

32 минуты назад
Дети которые на них не должны ездить, но все же ездят не понимают угрозы которую они и сами создают для окружающих и также не понимают специфики движения по дороге и на пешеходных переходах. Мчатся не глядя по сторонам игнорируя остальных участников движения даже если они и не правы. И вот сейчас на машине 2 царапины а подросток в больнице , хорошо что жив
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Гость

32 минуты назад
Переломать все эти нивы, или запретить
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