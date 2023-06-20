Происшествия
сегодня, 19:27
15-летний самокатчик попал под «Ниву» на пешеходном переходе
Мальчик доставлен в больницу.
Вечером 20 июня на регулируемом пешеходном переходе у пересечения проспекта Победы и улицы Юных Натуралистов под автомобиль «Нива» попал 15-летний мальчик, передвигавшийся на самокате.
— Подросток госпитализирован с травмами, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
— Подросток госпитализирован с травмами, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
Комментарии (12)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Семён
Кузькин отец
Чиновник
Qwerty
+
Гость
Василий
Да уж
Электросамокаты ЗЛО
Гость