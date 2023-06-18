Автомобиль сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика

У Октябрьского моста сегодня машина сбила ребенка

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на регулируемом пешеходном переходе автомобиль «ВАЗ» под управлением 22-летнего молодого человека сбил 12-летнего пешехода.



- Мальчик с места происшествия госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Сотрудники ГАИ работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили в полиции.



