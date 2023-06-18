Происшествия

сегодня, 18:12

Автомобиль сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика

5 1742
#ДТП #пешеход
2
Автомобиль сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика

У Октябрьского моста сегодня машина сбила ребенка

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на регулируемом пешеходном переходе автомобиль «ВАЗ» под управлением 22-летнего молодого человека сбил 12-летнего пешехода.

- Мальчик с места происшествия госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Сотрудники ГАИ работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили в полиции.

5 1742
#ДТП #пешеход
2

Комментарии (5)

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!!

30 минут назад
Митëк, вы зачем такое пишете, он перебегал на наших глазах на жёлтый/зелёный светофор , наша машина ехала за этой красной шестеркой, которая обогнала нас и сбила!!!
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Логика

42 минуты назад
Митëк, тогда сбили не пешехода, а самокатчика.
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Митëк

45 минут назад
Димон, он на самокате поехал, при мне его сбили
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Молодой

сегодня, 18:39
водитель еще не дорос ценить человеческую жизнь ,результат никакого воспитания !
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Димон

сегодня, 18:29
Смотреть надо на дорогу , а не в телефон
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
159
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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