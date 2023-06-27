Общество
46 минут назад
Треть липецких «управляшек» — дублеры других УК
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Бизнес по управлению жилыми домами нашел лазейки в действующем законодательстве при получении лицензий.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня на сессии Липецкого горсовета вице-мэр Ирина Вербецкая рассказала об итогах прошедшего отопительного сезона. Внимательные депутаты на одном из представленных слайдов увидели три управляющие компании, на которые горожане жаловались особенно часто, изменившие в начале этого года свои названия. Так, «Липецкая УК» сейчас называется «Маяк», «Спутник» стал «Вариантом», а «РСУ-2» теперь называется «Новым городом».
Все возникшие подозрения о смене вывесок бизнеса по управлению жилыми домами подтвердил заместитель руководителя управления Госжилинспекции по Липецкой области Андрей Еремин.
В своем отчете о лицензировании УК Андрей Еремин подчеркнул, что в Липецке оформилась тенденция оформления на одних и тех же бенефициаров сразу нескольких организаций с лицензиями на управление многоквартирными домами:
— Управляющие компании используют пробелы в законодательстве и создают компании-дублеры при получении лицензий на управление жилфондом. Процедуру реорганизации уже прошли восемь УК с наибольшим жилфондом, еще 11 компаний пошли по этому же пути. В итоге таких компаний-дублеров в Липецке уже треть от существующих. Тенденция приводит к непрозрачности управления многоквартирными домами, не соблюдению информационной открытости.
Андрей Еремин помимо тех «управляшек», которые появились в слайде Ирины Вербецкой, привел в пример еще несколько. Так, УК «Советская» уже завела в новую УК «ЖЭУ №4», под управлением которой находятся 80 многоквартирных домов, ГУК «Центральная Л» сменила название на УК «Проспект» и затащила в нее 123 многоэтажки. Владельцы сразу трех УК — «КапРемСтрой», «Юго-Западная» и «Новолипецкая» — создали новое детище под именем ГУК «ЛипецкГрад» со 111 многоквартирными домами. У компаний-дублеров помимо новых названий и новые реквизиты для оплаты содержания общего имущества домов.
Где старые владельцы бизнеса, там старые проблемы. Получается как в анекдоте про бордель, в котором из рук вон плохо шли дела, — в нем надо не кровати передвигать, а персонал менять! Как раз об этом и сказал в конце своего выступления Андрей Еремин. Он привел данные о числе жалоб горожан на беды в многоэтажках: с начала этого года ГЖИ получила их более 6,5 тысячи. Больше трети жалоб — на содержание общего имущества домов и придомовой территории (34,9%), нарушение режима предоставления коммунальных услуг (19,7%), начисление платы за коммунальные услуги (14,5%).
— С начала года мы составили в отношении руководства УК 104 протокола об административных правонарушениях, выдали девять предписаний об устранении выявленных нарушений и 855 предостережений о недопустимости нарушений требований жилищного законодательства, — сказал заместитель руководителя управления Госжилиспекции по Липецкой области.
Все возникшие подозрения о смене вывесок бизнеса по управлению жилыми домами подтвердил заместитель руководителя управления Госжилинспекции по Липецкой области Андрей Еремин.
В своем отчете о лицензировании УК Андрей Еремин подчеркнул, что в Липецке оформилась тенденция оформления на одних и тех же бенефициаров сразу нескольких организаций с лицензиями на управление многоквартирными домами:
— Управляющие компании используют пробелы в законодательстве и создают компании-дублеры при получении лицензий на управление жилфондом. Процедуру реорганизации уже прошли восемь УК с наибольшим жилфондом, еще 11 компаний пошли по этому же пути. В итоге таких компаний-дублеров в Липецке уже треть от существующих. Тенденция приводит к непрозрачности управления многоквартирными домами, не соблюдению информационной открытости.
Андрей Еремин помимо тех «управляшек», которые появились в слайде Ирины Вербецкой, привел в пример еще несколько. Так, УК «Советская» уже завела в новую УК «ЖЭУ №4», под управлением которой находятся 80 многоквартирных домов, ГУК «Центральная Л» сменила название на УК «Проспект» и затащила в нее 123 многоэтажки. Владельцы сразу трех УК — «КапРемСтрой», «Юго-Западная» и «Новолипецкая» — создали новое детище под именем ГУК «ЛипецкГрад» со 111 многоквартирными домами. У компаний-дублеров помимо новых названий и новые реквизиты для оплаты содержания общего имущества домов.
Где старые владельцы бизнеса, там старые проблемы. Получается как в анекдоте про бордель, в котором из рук вон плохо шли дела, — в нем надо не кровати передвигать, а персонал менять! Как раз об этом и сказал в конце своего выступления Андрей Еремин. Он привел данные о числе жалоб горожан на беды в многоэтажках: с начала этого года ГЖИ получила их более 6,5 тысячи. Больше трети жалоб — на содержание общего имущества домов и придомовой территории (34,9%), нарушение режима предоставления коммунальных услуг (19,7%), начисление платы за коммунальные услуги (14,5%).
— С начала года мы составили в отношении руководства УК 104 протокола об административных правонарушениях, выдали девять предписаний об устранении выявленных нарушений и 855 предостережений о недопустимости нарушений требований жилищного законодательства, — сказал заместитель руководителя управления Госжилиспекции по Липецкой области.
7 439
Липа
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Пенсионер
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Липецкие басни
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