Общество

46 минут назад

Треть липецких «управляшек» — дублеры других УК

7 439
#управляющая компания #ЖКХ
4
Треть липецких «управляшек» — дублеры других УК

Бизнес по управлению жилыми домами нашел лазейки в действующем законодательстве при получении лицензий.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня на сессии Липецкого горсовета вице-мэр Ирина Вербецкая рассказала об итогах прошедшего отопительного сезона. Внимательные депутаты на одном из представленных слайдов увидели три управляющие компании, на которые горожане жаловались особенно часто, изменившие в начале этого года свои названия. Так, «Липецкая УК» сейчас называется «Маяк», «Спутник» стал «Вариантом», а «РСУ-2» теперь называется «Новым городом».

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Все возникшие подозрения о смене вывесок бизнеса по управлению жилыми домами подтвердил заместитель руководителя управления Госжилинспекции по Липецкой области Андрей Еремин.

В своем отчете о лицензировании УК Андрей Еремин подчеркнул, что в Липецке оформилась тенденция оформления на одних и тех же бенефициаров сразу нескольких организаций с лицензиями на управление многоквартирными домами:

— Управляющие компании используют пробелы в законодательстве и создают компании-дублеры при получении лицензий на управление жилфондом. Процедуру реорганизации уже прошли восемь УК с наибольшим жилфондом, еще 11 компаний пошли по этому же пути. В итоге таких компаний-дублеров в Липецке уже треть от существующих. Тенденция приводит к непрозрачности управления многоквартирными домами, не соблюдению информационной открытости.

Андрей Еремин помимо тех «управляшек», которые появились в слайде Ирины Вербецкой, привел в пример еще несколько. Так, УК «Советская» уже завела в новую УК «ЖЭУ №4», под управлением которой находятся 80 многоквартирных домов, ГУК «Центральная Л» сменила название на УК «Проспект» и затащила в нее 123 многоэтажки. Владельцы сразу трех УК — «КапРемСтрой», «Юго-Западная» и «Новолипецкая» — создали новое детище под именем ГУК «ЛипецкГрад» со 111 многоквартирными домами. У компаний-дублеров помимо новых названий и новые реквизиты для оплаты содержания общего имущества домов.

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Где старые владельцы бизнеса, там старые проблемы. Получается как в анекдоте про бордель, в котором из рук вон плохо шли дела, — в нем надо не кровати передвигать, а персонал менять! Как раз об этом и сказал в конце своего выступления Андрей Еремин. Он привел данные о числе жалоб горожан на беды в многоэтажках: с начала этого года ГЖИ получила их более 6,5 тысячи. Больше трети жалоб — на содержание общего имущества домов и придомовой территории (34,9%), нарушение режима предоставления коммунальных услуг (19,7%), начисление платы за коммунальные услуги (14,5%).

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— С начала года мы составили в отношении руководства УК 104 протокола об административных правонарушениях, выдали девять предписаний об устранении выявленных нарушений и 855 предостережений о недопустимости нарушений требований жилищного законодательства, — сказал заместитель руководителя управления Госжилиспекции по Липецкой области.
7 439
#управляющая компания #ЖКХ
4

Комментарии (7)

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Липа

8 минут назад
"Гук матырская" когда начнет работать? За 4 года проживания ни разу не убирали даже на 1м этаже подъезда. А квитанция приходить не с 10ю копейками
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Нардеп

9 минут назад
Липецкие басни, Это точно Подмечено!
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Пенсионер

10 минут назад
Даёшь одну упрааляшку на один микрорайон!!!!!!
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А кто не даёт

13 минут назад
Так устраните пробелы в законодательстве, чтобы исключить возвращение несправившихся управляшек. Внесите предложения в городской совет депутатов. Жилищный фонд рассыпается на глазах, недобросовестные УК только и делают что собирают деньги с населения, потом сливаются и приходят под другим названием. Присасались кровавосы не оторвешь.
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Липецкие басни

28 минут назад
Какое открытие совершили! Достаточно на сайте "за честный бизнес" посмотреть аффилированные компании и кто там учередитель, директор и главный инженер. Одни и те же люди в нескольких управляшках фигурируют в разном качестве. Это типа разные управляшки, как бы конкуренция и типа никто про это не знает!
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Для тех кто не понял !

37 минут назад
Хорошая кормушка оказывается УК ! ))))))
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Нардеп

38 минут назад
Чиновники сами же создали такую ситуацию.
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
22
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
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