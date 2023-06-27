Происшествия

59 минут назад

«ГАЗель» горела на улице Стаханова

712
#МЧС #пожар
«ГАЗель» горела на улице Стаханова

Вчера пожарные потушили девять возгораний.

Вечером 26 июня в Липецке на улице Стаханова у дома № 63 загорелась «ГАЗель». Пожар возник в моторном отсеке автомобиля. Площадь возгорания составила пол квадратных метра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В тот же день в Усмани на улице Чернышевского сгорела надворная постройка, в переулке Дорожные села Косыревка Липецкого района сгорела деревянная детская постройка, а в Липецке на улице Опытной от огня пострадала мягкая кровля заброшенного здания на площади десять квадратных метров.

Всего за минувшие сутки пожарные девять раз реагировали на сообщения о возгораниях, четыре из них касались горящего мусора и сухой травы.
712
#МЧС #пожар

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