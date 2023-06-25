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300 рабочих подрались на месторождении в Иркутской области
В Иркутской области произошла массовая драка рабочих. В потасовке участвовали около 300 вахтовиков из Средней Азии, сообщает Газета.ру телеграм-канал Baza.
По информации источника, вечером 23 июня граждане Киргизии поссорились с гражданами Таджикистана на входе в столовую. Конфликт произошел из-за очереди. Ссору не удалось разрешить на месте, тогда граждане Киргизии двинулись к вагончикам с таджикистанцами. В результате в драке сошлись 300 рабочих.
В результате конфликта пострадали девять человек, их направили в медпункт с травмами различной степени тяжести. Следователи считают, что именно они были самыми активными участниками драки. В полиции проводят проверку.
По информации источника, вечером 23 июня граждане Киргизии поссорились с гражданами Таджикистана на входе в столовую. Конфликт произошел из-за очереди. Ссору не удалось разрешить на месте, тогда граждане Киргизии двинулись к вагончикам с таджикистанцами. В результате в драке сошлись 300 рабочих.
В результате конфликта пострадали девять человек, их направили в медпункт с травмами различной степени тяжести. Следователи считают, что именно они были самыми активными участниками драки. В полиции проводят проверку.