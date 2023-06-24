Игорь Артамонов сообщил о восстановлении перекопанных дорог

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«Введённые сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили – здесь не сложно, сделаем быстро», - сообщил липецкий губернатор.Напомним, сегодня в Липецкой области было намерено повреждено дорожное полотно нескольких дорог регионального значения, в частности Чаплыгинского и Елецкого районов. Дороги, как объяснял оперативный штаб, перекопали экскаваторами для полной остановки проезда техники по трассам.В Чаплыгинском районе дорогу уже начали восстанавливать. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал ВАZA.В тоже время администрация Липецка предупреждает, что участок дороги на въезде в Липецк со стороны Лебедяни огражден водоналивными барьерами для безопасности водителей – часть дороги еще закрыта для проезда.В районе Кузьминских Отвержек установлены знаки, ограничивающие скоростной режим. В районе поворота на аэропорт водителям необходимо сделать маневр – перестроиться в полосу, которая раньше была встречной.Движение организовано по обеим полосам встречного движения – одна работает на въезд в Липецк, другая, как и раньше, на выезд из города.