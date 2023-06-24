Общество

сегодня, 21:36

Игорь Артамонов сообщил о восстановлении перекопанных дорог

20 3109
#дороги
6
Игорь Артамонов сообщил о восстановлении перекопанных дорог
«Введённые сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили – здесь не сложно, сделаем быстро», - сообщил липецкий губернатор.

Напомним, сегодня в Липецкой области было намерено повреждено дорожное полотно нескольких дорог регионального значения, в частности Чаплыгинского и Елецкого районов.  Дороги, как объяснял оперативный штаб, перекопали  экскаваторами для полной остановки проезда техники по трассам. 

В Чаплыгинском районе дорогу уже начали восстанавливать. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал ВАZA.


В тоже время администрация Липецка предупреждает, что участок дороги на въезде в Липецк со стороны Лебедяни огражден водоналивными барьерами для безопасности водителей – часть дороги еще закрыта для проезда. 

В районе Кузьминских Отвержек установлены знаки, ограничивающие скоростной режим. В районе поворота на аэропорт водителям необходимо сделать маневр – перестроиться в полосу, которая раньше была встречной.

Движение организовано по обеим полосам встречного движения – одна работает на въезд в Липецк, другая, как и раньше, на выезд из города.

20 3109
#дороги
6

Комментарии (20)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липецкий

7 минут назад
дурдом .Ломать не строить ! Ломать нынешняя власть научилась холрошо .
ответить

Ответ

10 минут назад
ded, то, что она даже на парадах глохнет. Ты че, Ютуб не смотришь?
ответить

эх

12 минут назад
а че же от самолетов сети не натянули?
ответить

Ангел

16 минут назад
Всем членам оперштаба по «Ордену»!!! Такие решения это еще надо уметь принимать
ответить

Ну,а че

19 минут назад
Надо было канат натягивать
ответить

ded

19 минут назад
что мешает военной технике объехать этот ров по обочине? очередной распил бабла
ответить

Рабочий

27 минут назад
Игарь отличился на всю страну
ответить

На

30 минут назад
Просто так, танках, которые на парада глохнут?
ответить

Житель

31 минуту назад
Театр Юного Зрителя,
ответить

Безмасочник

37 минут назад
В жизни такого не припомню, чтобы дорого перекапывали экскаваторами
ответить
Еще комментарии
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
8
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Общество

Еще в рубрике

Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны и возвращается в полевые лагеря
#ЧВК «Вагнер»
20
Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны и возвращается в полевые лагеря

сегодня, 21:10

Общество
«Дороги перекопаны намерено» — оперштаб Липецкой области
#дороги
52
«Дороги перекопаны намерено» — оперштаб Липецкой области

сегодня, 18:58

Общество
Глава Краснинского района сообщил об остановке автобусного сообщения из-за военных колонн
#ЧВК «Вагнер»
3
Глава Краснинского района сообщил об остановке автобусного сообщения из-за военных колонн

сегодня, 18:48

Общество
Перекрыты въезды в Липецк с Чаплыгинского и Лебедянского направлений
#дорожное движение
39
Перекрыты въезды в Липецк с Чаплыгинского и Лебедянского направлений

сегодня, 17:31

Общество
Железнодорожное сообщение через Липецкую область функционирует бесперебойно
#маршруты #автобус #железная дорога
5
Железнодорожное сообщение через Липецкую область функционирует бесперебойно

сегодня, 16:06

Общество
Оперштаб Липецкой области просит не покидать дома без необходимости и воздержаться от поездок на лич...
#оперштаб
64
Оперштаб Липецкой области просит не покидать дома без необходимости и воздержаться от поездок на лич...

сегодня, 13:47

Общество