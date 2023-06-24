В мире

14 минут назад

Обломки батискафа «Титан» найдены у носовой части «Титаника»

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Крушение батискафа "Титан" официально подтверждено. Обнаруженные в Атлантическом океане обломки считаются частью пропавшего батискафа "Титан", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

«Поле обломков было обнаружено в районе поисков с помощью беспилотного летательного аппарата недалеко от «Титаника», — говорится в сообщении береговой охраны США.

Всех пятерых, находившихся на борту, объявили погибшими. «Титан» компании Ocean Gate направлялся к затонувшему лайнеру «Титаник» и перестал выходить на связь спустя 45 минут после начала погружения.



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