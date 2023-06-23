В Добринском районе женщина без прав утопила чужую машину в пруду

Её осудили за угон.

В Добринском районе осудили женщину по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, эта история произошла в в марте этого года в посёлке Петровский.



Местная жительница, которая не имеет водительских прав и вообще никогда не сидела за рулём, увидела стоящий без присмотра автомобиль «Фольксванген Пассат» с ключами зажигания внутри и решила попробовать, каково это — водить машину.



Пока хозяин иномарки отвлёкся, она села за руль, завела машину и поехала. Но уехала недалеко — спустя примерно 750 метров женщина не справилась с управлением и съехала в пруд, после чего была задержана местными жителями.



В результате суд признал женщину виновной в угоне и оштрафовал на 50 тысяч рублей.



Кроме того, собственники машины подали в суд гражданский иск о возмещении вреда.