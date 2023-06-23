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сегодня, 11:40

В Добринском районе женщина без прав утопила чужую машину в пруду

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#угон #автомобиль
В Добринском районе женщина без прав утопила чужую машину в пруду

Её осудили за угон.

В Добринском районе осудили женщину по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, эта история произошла в в марте этого года в посёлке Петровский.

Местная жительница, которая не имеет водительских прав и вообще никогда не сидела за рулём, увидела стоящий без присмотра автомобиль «Фольксванген Пассат» с ключами зажигания внутри и решила попробовать, каково это — водить машину.

Пока хозяин иномарки отвлёкся, она села за руль, завела машину и поехала. Но уехала недалеко — спустя примерно 750 метров женщина не справилась с управлением и съехала в пруд, после чего была задержана местными жителями.

В результате суд признал женщину виновной в угоне и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

Кроме того, собственники машины подали в суд гражданский иск о возмещении вреда.
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#угон #автомобиль

Комментарии (4)

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ДЗЮБА Анатолий Петрович

13 минут назад
Решила , что угнала Я Х Т У ...молодец .
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Дидро

27 минут назад
Не статья, а сплошные противоречия.
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Житель

59 минут назад
А где у вас пруд?
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...

сегодня, 11:52
... никогда не сидела, завела и поехала, просто вундеркинд какой то.
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