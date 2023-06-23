Общество

18 минут назад

Владелец беспилотника поднял аппарат в воздух без разрешения и получил штраф в 30 тысяч

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#беспилотники
Владелец беспилотника поднял аппарат в воздух без разрешения и получил штраф в 30 тысяч

Оператор проводил топографическую съемку.

В Липецке за нарушение нарушение правил использования воздушного пространства оштрафован на 30 тысяч рублей владелец беспилотника. Штраф на него наложило управление государственного авиационного надзора по ЦФО Ространснадзора. 

Нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов выявила Липецкая транспортная прокуратура.

«Установлено, что на территории Липецка оператор осуществлял аэрофотосъемку с применением квадрокоптера в целях выполнения топографической съемки. Вопреки требований законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов запуск аппарата осуществлялся без предоставления плана полета и получения необходимого разрешения ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», - сообщает транспортная прокуратура.

Напомним, что с 26 мая решением регионального оперштаба в Липецкой области введен тотальный запрет на полеты дронов и запуск салютов.

Исключения на использование беспилотников сделаны для органов государственной власти и силовых структур, когда использование такой техники необходимо для обеспечения безопасности. 
55
#беспилотники

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