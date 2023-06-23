Общество
18 минут назад
Владелец беспилотника поднял аппарат в воздух без разрешения и получил штраф в 30 тысяч
Оператор проводил топографическую съемку.
В Липецке за нарушение нарушение правил использования воздушного пространства оштрафован на 30 тысяч рублей владелец беспилотника. Штраф на него наложило управление государственного авиационного надзора по ЦФО Ространснадзора.
Нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов выявила Липецкая транспортная прокуратура.
«Установлено, что на территории Липецка оператор осуществлял аэрофотосъемку с применением квадрокоптера в целях выполнения топографической съемки. Вопреки требований законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов запуск аппарата осуществлялся без предоставления плана полета и получения необходимого разрешения ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», - сообщает транспортная прокуратура.
Напомним, что с 26 мая решением регионального оперштаба в Липецкой области введен тотальный запрет на полеты дронов и запуск салютов.
Исключения на использование беспилотников сделаны для органов государственной власти и силовых структур, когда использование такой техники необходимо для обеспечения безопасности.
Нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов выявила Липецкая транспортная прокуратура.
«Установлено, что на территории Липецка оператор осуществлял аэрофотосъемку с применением квадрокоптера в целях выполнения топографической съемки. Вопреки требований законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов запуск аппарата осуществлялся без предоставления плана полета и получения необходимого разрешения ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», - сообщает транспортная прокуратура.
Напомним, что с 26 мая решением регионального оперштаба в Липецкой области введен тотальный запрет на полеты дронов и запуск салютов.
Исключения на использование беспилотников сделаны для органов государственной власти и силовых структур, когда использование такой техники необходимо для обеспечения безопасности.