Власти намерены запретить отключение воды более чем на 14 дней

Роспотребнадзор намерен запретить муниципальным властям отключать горячую воду во время

профилактических ремонтов более чем на 14 дней. Об этом сказано в проекте «Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений…», который подготовила служба.







«В 2021 году утратил силу СанПиН «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения...», который установил требование: отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток в период ежегодных профилактических ремонтов, установил. Из постановления Госстроя от 2003 году следует, что ремонт тепловых сетей и пунктов, систем теплопотребления следует производить одновременно — в летнее время», — напомнили в Роспотребнадзоре.



При этом органы местного самоуправления сами устанавливают продолжительность ремонта, у них есть лишь рекомендация – делать это в течение двух недель. Судя по всему, эти рамки не всегда удается выдержать. «Учитывая многочисленные обращения граждан и организаций по данному вопросу», Роспотребнадзор решил изменить санитарные требования. Поэтому служба включила положение о максимальных сроках отключения горячей воды в 14 суток.



В службе уточнили, что за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установлена ответственность по статье 6.3 КоАПа. То есть тепловые компании могут столкнуться с максимальным наказанием для юридических лиц — приостановление деятельности на 90 суток.



«Известия» направили запрос в Минстрой. Источник в ведомстве сказал, что снабжающим компания невыгодно затягивать ремонт, во время которых услуги не оплачиваются. «Они на него отводят лишь столько времени, сколько реально нужно для подготовки к зимнему сезону».



«Известия» ознакомились с документом. Такие работы в РФ обычно проводят летом, напомнили в службе. Они важны для того, чтобы подготовить инфраструктуру к зимнему периоду.«В 2021 году утратил силу СанПиН «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения...», который установил требование: отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток в период ежегодных профилактических ремонтов, установил. Из постановления Госстроя от 2003 году следует, что ремонт тепловых сетей и пунктов, систем теплопотребления следует производить одновременно — в летнее время», — напомнили в Роспотребнадзоре.При этом органы местного самоуправления сами устанавливают продолжительность ремонта, у них есть лишь рекомендация – делать это в течение двух недель. Судя по всему, эти рамки не всегда удается выдержать. «Учитывая многочисленные обращения граждан и организаций по данному вопросу», Роспотребнадзор решил изменить санитарные требования. Поэтому служба включила положение о максимальных сроках отключения горячей воды в 14 суток.В службе уточнили, что за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установлена ответственность по статье 6.3 КоАПа. То есть тепловые компании могут столкнуться с максимальным наказанием для юридических лиц — приостановление деятельности на 90 суток.«Известия» направили запрос в Минстрой. Источник в ведомстве сказал, что снабжающим компания невыгодно затягивать ремонт, во время которых услуги не оплачиваются. «Они на него отводят лишь столько времени, сколько реально нужно для подготовки к зимнему сезону».