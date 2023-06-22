Министр Колокольцев наградил липецкого полицейского за успехи в мини-футболе

Сборная УМВД России по Липецкой области заняла 3-е место, а за чемпионов в первой группе сыграли трое наших.

Сборная липецкой полиции заняла 3-е место в чемпионате МВД России по мини-футболу, который прошёл на базе «Море спорта» в Городецком районе под Нижним Новгородом.

В соревнованиях территориальных органов МВД липчане выступили во второй группе. Успешно преодолев групповую стадию, лишь в полуфинале подопечные Виталия Бондаря уступили сборной УВВД РФ по Владимирской области – 3:5.

Неудача не выбила из колеи липецких полицейских и в матче за 3-е место они уверенно обыграли коллег из Амурской области – 3:1.

В финале обидчики липчан из Владимира переиграли МВД республики Калмыкия – 2:0. Любопытно, что эти же команды встречались в решающем матче и в прошлом году и тогда тоже сильнее оказались владимирские стражи порядка. Единственным изменением на пьедестале почёта стала 3-я строчку у липецкой команды, которая по сравнению с прошлым годом сделала шаг вперёд. Год назад липчане дошли до четвертьфинала и поделили итоговые 5-8 места.



Сборная УМВД РФ по Липецкой области



На этом успехи нашей дружины не ограничились. Липчанин Артём Зайцев был отмечен особо: он получил специальный приз лучшего нападающего турнира, к которому прилагался диплом за подписью министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Зайцев – хорошо известен в липецком футболе и мини-футболе. Одно время он был даже капитаном липецкой команды в профессиональной высшей лиге чемпионата России. В его биографии есть даже выступление за сборную GOROD48 в VIP-турнире на городском Кубке ТВК.

В первой группе чемпионом стала сборная ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в составе которой нашлось место троим липчанам. Место в воротах делили наш земляк Сергей Шуклов (к слову, тоже играл за GOROD48 на Кубке ТВК) и Родион Залалетдинов, нынешний голкипер липецкой команды, готовящейся к дебюту в Суперлиге. А в поле за чемпионов выступал Сергей Волошин, вывший игрок московского «Спартака» и Липецка в Высшей лиге.

В финале краснодарцам удалось переиграть прошлогодних чемпионов из Московской области, замкнула тройку призёров в сильнейшей группе команда полиции Татарстана.



Фото УМВД России по Нижегородской области

