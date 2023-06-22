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60-летний тракторист получил сильные ожоги

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#ожог
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60-летний тракторист получил сильные ожоги

Мужчина открыл закипевший радиатор. 

В областной ожоговый центр 21 июня был госпитализирован 60-летний мужчина из села Сошки Грязинского района, который получил ожоги при работе на тракторе.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в тракторе закипел радиатор, водитель открыл его и получил сильные ожоги горячим тосолом.

У мужчины обожжены руки, ноги и туловище. Ему диагностировали ожоги 5% тела.

Врачи просят липчан соблюдать осторожность и технику безопасности при проведении сезонных работ.

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#ожог
2

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