Здоровье
сегодня, 09:51
60-летний тракторист получил сильные ожоги
Мужчина открыл закипевший радиатор.
В областной ожоговый центр 21 июня был госпитализирован 60-летний мужчина из села Сошки Грязинского района, который получил ожоги при работе на тракторе.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в тракторе закипел радиатор, водитель открыл его и получил сильные ожоги горячим тосолом.
У мужчины обожжены руки, ноги и туловище. Ему диагностировали ожоги 5% тела.
Врачи просят липчан соблюдать осторожность и технику безопасности при проведении сезонных работ.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в тракторе закипел радиатор, водитель открыл его и получил сильные ожоги горячим тосолом.
У мужчины обожжены руки, ноги и туловище. Ему диагностировали ожоги 5% тела.
Врачи просят липчан соблюдать осторожность и технику безопасности при проведении сезонных работ.
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