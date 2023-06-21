38-летний мужчина избил знакомую крышкой от ведра и банкой с солью

Побои придётся отработать.

Чаплыгинский районный суд вынес приговор 38-летнему уроженцу Абхазской АССР за нанесение побоев. При этом ранее мужчина уже привлекался за побои к административной ответственности — в первый раз его оштрафовали на 5 000 рублей.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 3 февраля 2023 года в ходе ссоры со знакомой мужчина нанес ей не менее одного удара по плечу, не менее одного удара пластиковой крышкой от ведра по голове, не менее двух ударов кроссовками по голове и не менее одного удара пластиковой баночкой с солью по голове. Потерпевшей была причина боль.



По части 1 статьи 116.1 УК РФ (Нанесение побоев, причинивших физическую боль, лицом подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние) суд З приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ.