Происшествия

8 минут назад

38-летний мужчина избил знакомую крышкой от ведра и банкой с солью

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#побои #конфликт
38-летний мужчина избил знакомую крышкой от ведра и банкой с солью

Побои придётся отработать.

Чаплыгинский районный суд вынес приговор 38-летнему уроженцу Абхазской АССР за нанесение побоев. При этом ранее мужчина уже привлекался за побои к административной ответственности — в первый раз его оштрафовали на 5 000 рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 3 февраля 2023 года в ходе ссоры со знакомой мужчина нанес ей не менее одного удара по плечу, не менее одного удара пластиковой крышкой от ведра по голове, не менее двух ударов кроссовками по голове и не менее одного удара пластиковой баночкой с солью по голове. Потерпевшей была причина боль.

По части 1 статьи 116.1 УК РФ (Нанесение побоев, причинивших физическую боль, лицом подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние) суд З приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ.
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#побои #конфликт

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