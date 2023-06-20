Происшествия

16 минут назад

Мотоциклист госпитализирован после столкновения на улице Неделина

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#авария #ДТП

Госпитализирован 52-летний водитель мотоцикла.

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Сегодня вечером на улице Неделина столкнулись мотоцикл «Ямаха» и «Мерседес». С места аварии доставили в больницу 52-летнего водителя мотоцикла.

— По предварительным данным, 42-летний водитель «Мерседеса», при повороте на улицу Пушкина, не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», который двигался вверх по улице Неделина, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

Точные обстоятельства аварии еще выясняются.

Это вторая авария с участием мотоцикла за сегодняшний день. Ночью на улице Гагарина мотоцикл врезался в «ГАЗель» после чего оба транспортных средства загорелись. В аварии погиб 22-летний водитель мотоцикла.
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#авария #ДТП

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6 минут назад
Мотоциклист 52 года - дед, мир со шел с ума.
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