24 июня сухой закон будет действовать по всей Липецкой области

Это связано с празднованием Дня молодёжи.

24 июня на всей территории Липецкой области будет днем запрета розничной продажи алкогольной продукции.



Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, законом Липецкой области от 29 декабря 2012 года № 118 «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области» в День молодежи запрещается розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных на территории Липецкой области.



2 мая этого года распоряжением президента России «О Дне молодежи» установлено отмечать этот праздник в последнюю субботу июня. То есть на территории Липецкой области днем запрета розничной продажи алкогольной продукции, связанным с празднованием Дня молодежи, в 2023 году будет 24 июня.



Соответствующие изменения внесены в закон Липецкой области «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».