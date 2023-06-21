Общество
сегодня, 10:36
24 июня сухой закон будет действовать по всей Липецкой области
Это связано с празднованием Дня молодёжи.
24 июня на всей территории Липецкой области будет днем запрета розничной продажи алкогольной продукции.
Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, законом Липецкой области от 29 декабря 2012 года № 118 «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области» в День молодежи запрещается розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных на территории Липецкой области.
2 мая этого года распоряжением президента России «О Дне молодежи» установлено отмечать этот праздник в последнюю субботу июня. То есть на территории Липецкой области днем запрета розничной продажи алкогольной продукции, связанным с празднованием Дня молодежи, в 2023 году будет 24 июня.
Соответствующие изменения внесены в закон Липецкой области «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».
Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, законом Липецкой области от 29 декабря 2012 года № 118 «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области» в День молодежи запрещается розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных на территории Липецкой области.
2 мая этого года распоряжением президента России «О Дне молодежи» установлено отмечать этот праздник в последнюю субботу июня. То есть на территории Липецкой области днем запрета розничной продажи алкогольной продукции, связанным с празднованием Дня молодежи, в 2023 году будет 24 июня.
Соответствующие изменения внесены в закон Липецкой области «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».
Житель.
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Правда
Ну и ладно