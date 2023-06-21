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24 июня сухой закон будет действовать по всей Липецкой области

4 782
#алкоголь #торговля #спиртное
4
24 июня сухой закон будет действовать по всей Липецкой области

Это связано с празднованием Дня молодёжи.

24 июня на всей территории Липецкой области будет днем запрета розничной продажи алкогольной продукции.

Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, законом Липецкой области от 29 декабря 2012 года № 118 «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области» в День молодежи запрещается розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных на территории Липецкой области.

2 мая этого года распоряжением президента России «О Дне молодежи» установлено отмечать этот праздник в последнюю субботу июня. То есть на территории Липецкой области днем запрета розничной продажи алкогольной продукции, связанным с празднованием Дня молодежи, в 2023 году будет 24 июня.

Соответствующие изменения внесены в закон Липецкой области «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».
4 782
#алкоголь #торговля #спиртное
4

Комментарии (4)

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Житель.

22 минуты назад
Олег Петрович издал Закон, что запрещено употреблять спиртное в эти дни, а вот ему все можно, даже по городу всему, пьяным на авто столбы сшибать, а работяга, в пятницу выпускной, субботу праздник, воскресенье надо готовиться на работу. Последнее удовольствие и то, отбирают.
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12

41 минуту назад
23-го затарюсь .. :)))
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Правда

42 минуты назад
А нам всё равно.У нас в воскресенье день Молодёжи.
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Ну и ладно

сегодня, 10:50
Значит будем квасок попивать!
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