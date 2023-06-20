В «Педе» абитуриентам предлагают программу с арабским языком, а в «Политехе» собираются готовить агроинженеров

Сегодня российские вузы открыли приемную кампанию. GOROD48 поинтересовался, что предлагают абитуриентам липецкие университеты.

ЛГПУ предлагает программы не только высшего образования, но и среднего профессионального образования — IT-специальности, экономику и бухгалтерский учет, а также программу подготовки учителя начальных классов.



Среди новых программ бакалавриата — «Обществознание и управление воспитательной деятельностью», «Прикладные информационные системы и технологии (на английском языке)», «Химия окружающей среды и химическая экспертиза», «Теория и практика межкультурной коммуникации (английский — первый иностранный язык, арабский — второй иностранный язык», магистратуры — «Глобальная русистика», «Развитие личностного потенциала в образовании: цифровизация и персонализация», «PR-технологии в современных электоральных процессах»,



В этом году университету выделено 469 бюджетных мест, из них для приема по программам бакалавриата и специалитета — 420, магистратуры — 39, аспирантуры — 10. По сравнению с прошлым годом количество бюджетных мест сократилось на 100. Естественно, это увеличит конкурс. Платных мест в университете около 300 на программы высшего образования и 100 мест — на программы среднего профессионального образования.



Для поступающих по целевой квоте в «Педе» выделено от 10 до 30% от общего количества бюджетных мест в зависимости от потребностей региона в квалифицированных кадрах по той или иной профессии. По отдельной квоте могут поступить в вуз участники СВО и их дети, для них в университете зарезервировано 10% от общего количества бюджетных мест.



А в ЛГТУ в этом году начнут готовить бакалавров по трём новым специальностям: «Архитектура», «Агроинженерия», «Компьютерная безопасность». Университетский колледж объявил набор на профили «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Операционная деятельность в логистике», «Документационное обеспечение управления и архивоведение». По проекту «Кадры для цифровой экономики» на базе ЛГТУ будет открыта кафедра для подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий, где студенты получат практические знания цифровизации на отечественных продуктах. Губернатор Игорь Артамонов и директор «1С» Борис Нуралиев на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в области развития информационных технологий, в том числе и в Липецком «Политехе».



Количество бюджетных мест в вузе в этом году осталось прежним -1 083. Платных мест в университете около двух тысяч.



— Мы замечаем смещение акцентов по отдельным направлениями в зависимости от потребности потенциальных работодателей и нам очень важно выпускать востребованных специалистов с хорошей зарплатой, — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ЛГТУ Дмитрий Глотов.



Для участников СВО правилами приема предусмотрен набор на бюджетные места в размере не менее 10% по каждой специальности или направлению подготовки.



И в ЛГПУ, и в ЛГТУ можно подать заявление через госуслуги.