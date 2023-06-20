Происшествия
сегодня, 16:05
Кассира «Шинторга» обвиняют в присвоении 18 миллионов рублей
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Следствие полагает, что женщина брала из кассы деньги, а чтобы это скрыть, занижала остаток в бухгалтерских документах.
В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении кассира магазина «Шинторг»: женщину обвиняют в присвоении 18 миллионов рублей.
По версии следствия, с января 2021 года по март 2022 года женщина брала из кассы деньги, а чтобы это скрыть, занижала остаток в бухгалтерских документах.
Как сообщат пресс-служба областной прокуратуры, действия обвиняемой квалифицированы по части 4 статьи 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
По версии следствия, с января 2021 года по март 2022 года женщина брала из кассы деньги, а чтобы это скрыть, занижала остаток в бухгалтерских документах.
Как сообщат пресс-служба областной прокуратуры, действия обвиняемой квалифицированы по части 4 статьи 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
8 1379
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Александр
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