Происшествия

сегодня, 16:05

Кассира «Шинторга» обвиняют в присвоении 18 миллионов рублей

8 1379
#присвоение #растрата
2
Кассира «Шинторга» обвиняют в присвоении 18 миллионов рублей

Следствие полагает, что женщина брала из кассы деньги, а чтобы это скрыть, занижала остаток в бухгалтерских документах.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении кассира магазина «Шинторг»: женщину обвиняют в присвоении 18 миллионов рублей.

По версии следствия, с января 2021 года по март 2022 года женщина брала из кассы деньги, а чтобы это скрыть, занижала остаток в бухгалтерских документах.

Как сообщат пресс-служба областной прокуратуры, действия обвиняемой квалифицированы по части 4 статьи 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
8 1379
#присвоение #растрата
2

Комментарии (8)

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Как гость
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Бухгалтер

28 минут назад
Бред какой-то… такого не может быть. Шинторг не настолько крупная организация, чтобы по миллиону в месяц не заметить. Кассира подставили директора?
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Александр

30 минут назад
Аудит проведите и все всплывёт
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Город 48

36 минут назад
А инвентаризации не проводились?? Где ревизия и подсчет остатков ? Все странно, она одна это сделать не могла. И как так она и деньги брала и остатки занижала? Может завышала?? И денег нет и товара нет? Это как?
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Гость.

42 минуты назад
?, На каждый товар магазин накручивает %. Вот эти проценты и она присваивала. Тоесть закупочная цена уходила а проценты ложила в корман.
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Пессимист

44 минуты назад
Сердюков с Васильевой на покрышках точно бы загремели в Сибирь, но ведь они по мелочёвке - подумаешь, министерство обороны!
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Вася

54 минуты назад
Хороший навар если такие потери сразу не спалили
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?

сегодня, 16:19
Как кассир мог взять такие деньги, если на услуги менеджеры должны делать заказ-наряды? И на запчасти также, менеджер выдает запчасть, только после того как пробит чек.
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Дотошный

сегодня, 16:19
Да эта не кассир а бугхалтер какой то
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
160
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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