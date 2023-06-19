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Четверо детей и один подросток пострадали в авариях за пятницу-воскресенье
За три дня, с 16 по 18 июня, на дорогах Липецкой области пострадали 15 человек. Среди пострадавших четверо детей и один подросток.
17 июня в селе Казинка Елецкого района 15-летний мотоциклист сбил 7-летнего мальчика. Ребенку оказана медицинская помощь, госпитализация ему не понадобилась.
18 июня в Липецке на улице Сырской 22-летний водитель «ВАЗ-2107» сбил 12-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован.
В Задонске вечером на улице Лермонтова столкнулись «Форд» с 34-летним мужчиной за рулем и мопед под управлением 17-летнего подростка. В аварии пострадали юноша и его 13-летний пассажир.
Кроме того, 16 июня в Липецке на дороге Орел – Тамбов 31-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. По данным ГИБДД, мотоциклист получил травмы, и после оказания помощи был отпущен. А 17 июня в Липецком районе на дороге «Южный обход Липецка» перевернулся «ВАЗ-2112». Травмы получили 52-летний водитель и его 41-летняя пассажирка.
«Также зарегистрировано 48 фактов механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.