Спорт

37 минут назад

Защитника «Металлурга» реабилитировали: красная карточка Смирных в Калуге отменена

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#Футбол #Николай Смирных #
Защитника «Металлурга» реабилитировали: красная карточка Смирных в Калуге отменена

Теперь игроку не придётся отбывать дисквалификацию.

Удаление защитника «Металлурга» Николая Смирных в игре последнего тура в Калуге признано ошибочным.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку, которую на 50-й минуте матча липчанину показал главный арбитр Анатолий Жабченко из Краснодара. Это решение – вовсе не размахивание кулаками после драки, оно имеет важное последствие: теперь Николаю не придётся отбывать дисквалификацию и он сможет принять участие в первом же матче нового сезона.

Мы сразу отметили, что удаление было ошибочным. Рядом с рвавшимся к воротам футболистом «Калуги» кроме Смирных находился другой защитник нашей команды Максим Елеев и ни о каком «фоле последней надежды» не могло быть и речи.

Смирных получил красную карточку при счёте 2:1 в пользу хозяев, когда у «Металлурга» ещё были шансы на спасение. Вдесятером же наша команда уступила с крупным счётом – 2:5.

Впрочем, уж кому, но не «Металлургу» жаловаться на невезение в концовке сезона, в котором команда по спортивному принципу выбыла в группу «Б» второго дивизиона, по сути – третью лигу. Но отказ сразу двух (!) команд из Краснодарского края позволил «сталеварам» избежать позора и вскочить на последнюю подножку уходящего поезда и стать последней, 20-й, командой буферной «группы «А». Теперь «Металлург» выступит в так называемой «Серебряной» подгруппе, откуда существует теоретическая вероятность повышения в классе.


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#Футбол #Николай Смирных #

Комментарии (3)

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Логика

3 минуты назад
RUKA, и в чем заключается спортивный принцип в решении футбольных властей разделить вторую лигу на две группы?
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RUKA

10 минут назад
Логика, "Металлург" остался во второй лиге не по спортивному принципу, а в результате отказа двух команд. А по спортивному вылетел. Не н6адо путать.
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Логика

19 минут назад
Не, ну тогда Металлург по спортивному принципу и в "по сути" во второй лиге остался. Че не так то?
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
159
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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